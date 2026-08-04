Waldemar Żurek informuje o bliskim zakończeniu wielu spraw dotyczących liderów oskarżonych o rozkradanie państwa.

Waldemar Żurek krytykuje "zadziwiający" poziom wypowiedzi prezydenta.

Minister wyraża głębokie zaniepokojenie ułaskawieniami, które jego zdaniem mają charakter polityczny lub są "puszczaniem oka" do środowiska kibicowskiego.

Co Waldemar Żurek mówi o rozliczeniach polityków PiS?

Temperatura politycznego sporu w Polsce znów rośnie. Tym razem za sprawą Waldemara Żurka, który na antenie TVP Info w bardzo bezpośrednich słowach odniósł się do jednego z kluczowych postulatów rządu Donalda Tuska – rozliczenia ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Minister nie pozostawił wątpliwości co do zaawansowania tych procesów.

– Wielu liderów, którzy rozkradali państwo, ma zarzuty. Sprawy są na ukończeniu – powiedział Waldemar Żurek. Nie sprecyzował jednak, kogo chodzi. To jasny sygnał, że działania prokuratury i służb, które badają nieprawidłowości z czasów poprzedniej ekipy, wchodzą w decydującą fazę.

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Na czym polega spór o ułaskawienia prezydenta Nawrockiego?

Wypowiedź sędziego Żurka miała jednak drugie, równie mocne dno. Dotyczyła ona działań prezydenta i jego prawa do stosowania aktu łaski. Wprost skrytykował decyzje głowy państwa, zarzucając im motywacje czysto polityczne i brak dbałości o powagę urzędu.

– Niepokoją mnie takie ułaskawienia, które mają na celu puszczanie oka do swojego środowiska, albo wręcz stricte polityczne – dodał minister.

Szef resortu sprawiedliwości odniósł się też do innej kwestii. – Prezydent podjął taką decyzję, bo takie miał do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw prezydenta – stwierdził wcześniej ostro rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zdaniem Żurka, niektóre decyzje prezydenta są niezrozumiałe i mogą podważać zaufanie do instytucji państwa. "Poziom wypowiedzi jest zadziwiający. Widać to co jakiś czas. Mamy wypowiedzi, które nie odpowiadają powadze głowy państwa. Może podobają się tym, których prezydent ułaskawia" – ocenił Żurek.

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