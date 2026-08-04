- Nie żyje Andrzej Morozowski, wieloletni dziennikarz TVN24 i gospodarz programu „Tak jest”, który zmarł w wieku 69 lat.
- Informację o jego śmierci przekazał Kazimierz Sowa, nazywając Morozowskiego "mądrym i uczciwym człowiekiem, świetnym dziennikarzem".
- Morozowski był cenionym i znakomitym kolegą w środowisku dziennikarskim.
Andrzej Morozowski nie żyje. Smutne wieści z redakcji TVN24
Smutna wiadomość o śmierci dziennikarza obiegła media we wtorek, 4 lipca. Bardzo szybko zaczęły spływać kondolencje. Pożegnał go m.in. Donald Tusk. – Andrzej Morozowski był (bardzo smutny ten czas przeszły) dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało, Andrzeju – napisał premier.
Jako pierwszy wiadomość o jego odejściu przekazał ks. Kazimierz Sowa. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie dziennikarza z redakcji, żegnając go krótkim, ale bardzo wymownym wpisem: "Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega."
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Politycy żegnają Morozowskiego. „Był dla mnie symbolem”
– Bardzo smutne wieści o śmierci dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Miałem przyjemność gościć w jego programie „Tak jest”. Pan Morozowski był rozmówcą wyjątkowym – dociekliwym, doskonale przygotowanym i zawsze wiernym dziennikarskiej rzetelności. Rozmowa w jego studiu nigdy nie należała do najłatwiejszych, ale właśnie za ten profesjonalizm i szacunek do faktów oraz swojego rozmówcy ceniłem go najbardziej. Niech spoczywa w pokoju – napisał Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
– Odszedł Andrzej Morozowski. Świetny dziennikarz, dociekliwy rozmówca, zaangażowany komentator. Pierwsza moja polityczna wizyta w tv w programie publicystycznym była właśnie u Redaktora, w "Tak jest". Wspominam i zawsze będę wspominać z uznaniem dla profesjonalizmu i humoru. Wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i kolegów – czytamy na profilu społecznościowym Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.– Zmarł Andrzej Morozowski. Był dla mnie symbolem walki do samego końca ze straszną, wyniszczającą chorobą. Jego postawa była nie tylko dowodem własnej determinacji, ale także nadzieją dla innych. Niech spoczywa w pokoju – napisał na portalu X Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, w tym okresie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym Teleexpressu. Był wielokrotnie nominowany i nagradzany. W 2006 r., razem z Tomaszem Sekielskim, otrzymał tytuł Dziennikarza Roku w plebiscycie Grand Press. Zmagał się z chorobą nowotworową.