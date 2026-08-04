Nie żyje Andrzej Morozowski, wieloletni dziennikarz TVN24 i gospodarz programu „Tak jest”, który zmarł w wieku 69 lat.

Informację o jego śmierci przekazał Kazimierz Sowa, nazywając Morozowskiego "mądrym i uczciwym człowiekiem, świetnym dziennikarzem".

Morozowski był cenionym i znakomitym kolegą w środowisku dziennikarskim.

Andrzej Morozowski nie żyje. Smutne wieści z redakcji TVN24

Smutna wiadomość o śmierci dziennikarza obiegła media we wtorek, 4 lipca. Bardzo szybko zaczęły spływać kondolencje. Pożegnał go m.in. Donald Tusk. – Andrzej Morozowski był (bardzo smutny ten czas przeszły) dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało, Andrzeju – napisał premier.

Jako pierwszy wiadomość o jego odejściu przekazał ks. Kazimierz Sowa. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie dziennikarza z redakcji, żegnając go krótkim, ale bardzo wymownym wpisem: "Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega."

Andrzej Morozowski był (bardzo smutny ten czas przeszły) dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało, Andrzeju.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 4, 2026

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Politycy żegnają Morozowskiego. „Był dla mnie symbolem”

– Bardzo smutne wieści o śmierci dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Miałem przyjemność gościć w jego programie „Tak jest”. Pan Morozowski był rozmówcą wyjątkowym – dociekliwym, doskonale przygotowanym i zawsze wiernym dziennikarskiej rzetelności. Rozmowa w jego studiu nigdy nie należała do najłatwiejszych, ale właśnie za ten profesjonalizm i szacunek do faktów oraz swojego rozmówcy ceniłem go najbardziej. Niech spoczywa w pokoju – napisał Łukasz Rzepecki z Konfederacji.

– Odszedł Andrzej Morozowski. Świetny dziennikarz, dociekliwy rozmówca, zaangażowany komentator. Pierwsza moja polityczna wizyta w tv w programie publicystycznym była właśnie u Redaktora, w "Tak jest". Wspominam i zawsze będę wspominać z uznaniem dla profesjonalizmu i humoru. Wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i kolegów – czytamy na profilu społecznościowym Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.– Zmarł Andrzej Morozowski. Był dla mnie symbolem walki do samego końca ze straszną, wyniszczającą chorobą. Jego postawa była nie tylko dowodem własnej determinacji, ale także nadzieją dla innych. Niech spoczywa w pokoju – napisał na portalu X Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.

Zmarł Andrzej Morozowski. Był dla mnie symbolem walki do samego końca ze straszną, wyniszczającą chorobą. Jego postawa była nie tylko dowodem własnej determinacji, ale także nadzieją dla innych.Niech spoczywa w pokoju.— Janusz Cieszyński (@jciesz) August 4, 2026

W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, w tym okresie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym Teleexpressu. Był wielokrotnie nominowany i nagradzany. W 2006 r., razem z Tomaszem Sekielskim, otrzymał tytuł Dziennikarza Roku w plebiscycie Grand Press. Zmagał się z chorobą nowotworową.