Nie żyje Andrzej Morozowski. Miał 69 lat

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-04 16:33

Nie żyje Andrzej Morozowski, wieloletni dziennikarz TVN24 i gospodarz programu „Tak jest”. O jego śmierci poinformował Kazimierz Sowa. „Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega” – napisał. Morozowski miał 69 lat.

Dziennikarz Andrzej Morozowski w garniturze i okularach uśmiecha się. O jego śmierci przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Wziontek Marcin / Super Express

Nie żyje Andrzej Morozowski

Andrzej Morozowski nie żyje. Informację o śmierci cenionego dziennikarza przekazał we wtorek, 4 sierpnia, Kazimierz Sowa.

„Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!” – napisał na Facebooku.

Do wpisu dołączył zdjęcie Morozowskiego wykonane w redakcji TVN24. Nie podał przyczyny ani okoliczności jego śmierci.

Andrzej Morozowski walczył z nowotworem. Poruszający powrót do „Tak jest”

Wrócił na antenę po walce z nowotworem

W marcu 2026 roku Andrzej Morozowski pojawił się w programie „Tak jest” po ponad półrocznej przerwie. Wtedy po raz pierwszy publicznie powiedział, że zmagał się z chorobą nowotworową.

– Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej – mówił do widzów.

Jego powrót wywołał wiele emocji wśród widzów oraz współpracowników. Dziennikarze TVN24 publikowali wówczas słowa wsparcia i podkreślali, że czekali na ponowne pojawienie się Morozowskiego w redakcji.

Kim był Andrzej Morozowski?

Andrzej Morozowski przez ponad trzy dekady relacjonował polską politykę. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej. Zanim trafił do mediów, był mężem zaufania strony solidarnościowej podczas wyborów w czerwcu 1989 roku, a następnie pracował w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym.

Karierę dziennikarską rozwijał od początku lat 90. Przez dekadę pracował w Radiu Zet, należąc do pierwszego pokolenia dziennikarzy tworzących tę rozgłośnię. Współpracował również z Telewizją Polską, gdzie jako reporter sejmowy „Teleexpressu” zajmował się najważniejszymi wydarzeniami politycznymi.

Z TVN24 był związany od uruchomienia stacji w 2001 roku. Sam wspominał, że wraz z dziennikarzami, którzy przyszli z Radia Zet, zaczynali tworzyć „radio z obrazkiem”. Na antenie pracował jako reporter, prowadzący rozmowy i gospodarz programów publicystycznych.

W kolejnych latach widzowie oglądali go m.in. w programach „Skaner polityczny”, „Bohater tygodnia”, „Studio 24”, „Kuluary” i „Rozmowa bardzo polityczna”. Najdłużej był kojarzony z nadawanym w TVN24 programem „Tak jest”, w którym rozmawiał z politykami, ekspertami i komentatorami o wydarzeniach dnia.

Jednym z najważniejszych etapów jego kariery był program „Teraz my!”, który w latach 2005–2010 prowadził razem z Tomaszem Sekielskim. Duet zasłynął m.in. ujawnieniem w 2006 roku nagrań rozmów Renaty Beger z politykami PiS. Materiał zarejestrowany ukrytą kamerą pokazał kulisy negocjacji dotyczących przejścia posłów Samoobrony i wywołał poważny kryzys polityczny.

Za swoją pracę Morozowski otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień. Razem z Tomaszem Sekielskim został uhonorowany m.in. tytułem Dziennikarza Roku Grand Press, Nagrodą im. Andrzeja Woyciechowskiego, Wiktorem, dwiema Telekamerami oraz MediaTorem.

Był także współautorem książek „Teraz my prześwietlamy” i „Piękna dwudziestoletnia. 12 rozmów o wolnej Polsce”. Przeprowadził również książkową rozmowę z Michałem Kamińskim, wydaną pod tytułem „Koniec PiS-u”.

Przez lata pozostawał jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy dziennikarstwa politycznego w Polsce. Widzowie kojarzyli go ze spokojnym sposobem prowadzenia rozmów, dużym doświadczeniem i pytaniami opartymi na szczegółowej znajomości życia publicznego.

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ANDRZEJ MOROZOWSKI
NIE ŻYJE
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