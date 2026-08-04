Paweł Kukiz zasili szeregi klubu "Rozwój Plus"? Najpierw potrzebuje zadbać o zdrowie

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-04 15:51

Poseł Paweł Kukiz (63 l.) ma wstąpić do klubu Mateusza Morawieckiego (58 l.) „Rozwój Plus”. – Chcę z nimi porozmawiać o ewentualnej współpracy, bo światopoglądowo są mi bliscy. Ale zanim się umówię, najpierw muszę się zająć złamaną ręką – powiedział nam Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz siedzi w fotelu. Na miniaturze obok Mateusz Morawiecki. O nowym klubie posła przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, Marek Kudelski/Super Express
  • Paweł Kukiz rozważa dołączenie do klubu poselskiego „Rozwój Plus” tworzonego przez Mateusza Morawieckiego, o ile w jego programie znajdą się kluczowe postulaty polityka, m.in. zmiana ordynacji wyborczej czy sędziowie pokoju.
  • Poseł wyklucza wstąpienie do samego stowarzyszenia Morawieckiego, a ewentualne rozmowy o współpracy uzależnia od poprawy swojego stanu zdrowia po niedawnym wypadku.
  • Projekt „Rozwój Plus” ma w przyszłości przekształcić się w nową partię polityczną, co wymagałoby definitywnego rozstania byłego premiera i jego stronników z Prawem i Sprawiedliwością.

Kukizowi nie spieszy się do stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwój Plus ma zostać przekształcone w partię. Jeśli tak się stanie, ugrupowanie byłego premiera sporo namiesza w krajowej polityce. Na razie Mateusz Morawiecki i jego stronnicy muszą rozstać się definitywnie z PiS. Ale już dziś budują zaplecze polityczne i szukają członków. Do Rozwoju Plus ma dołączyć poseł Paweł Kukiz, aktualnie przewodniczący koła Demokracja Bezpośrednia (dawniej Wolni Republikanie).

Mateusz Morawiecki idzie za ciosem! Chce założyć własną partię. Ujawnił plany

– Być może dołączę do klubu, ale nie planuję przechodzić do stowarzyszenia. Wcale o tym nie myślałem. Proszę pamiętać, że ja nawet członkiem swojej partii nie byłem (Kukiz’15) – podkreśla Paweł Kukiz. – Planuję porozmawiać z Mateuszem Morawieckim o szczegółach ewentualnej jakiejś bliższej współpracy. Kluczowe będzie to, czy do programu klubu albo stowarzyszenia dopisane zostaną postulaty, z którymi przyszedłem w 2015 r. do Sejmu, czyli: zmiany ordynacji wyborczej, sędziowie pokoju wybierani przez obywateli, obniżenie progów referendalnych i ustawy antykorupcyjne – mówi nam Kukiz.

Polityk musi chodzić w gipsie

Polityk uważa, że Morawiecki dobrze zna te postulaty. – Wiążę nadzieję na współpracę z tym, że blisko Mateusza Morawieckiego jest Krzysztof Szczucki (40 l.), który podziela moje poglądy – dodaje Paweł Kukiz, podkreślając, że na razie na rozmowy polityczne się nie umawia. Musi podreperować zdrowie. Przypominamy, że na początku lipca poseł spadł z drabiny podczas zbierania wiśni. Złamał rękę, żebra i wyrostki poprzeczne kręgosłupa.

– Do końca tego tygodnia muszę jeszcze nosić gips. W piątek mi powiedzą, czy jeszcze raz mi tę rękę będą łamać, czy nie. Mam nadzieję, że to drugie – dodał polityk. 

Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego
Galeria zdjęć 26
PROF. DUDEK O KATASTROFIE KACZYŃSKIEGO: KONFEDERACJA ICH PRZEGONI!
Sonda
Czy jest szansa, że w przypadku samodzielnego startu, oddasz swój głos w przyszłorocznych wyborach na partię Mateusza Morawieckiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATEUSZ MORAWIECKI
PAWEŁ KUKIZ