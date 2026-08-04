Pilna akcja polskiego lotnictwa. Przechwycono rosyjskiego Iła-20

Polskie lotnictwo podjęło pilną akcję nad Bałtykiem, przechwytując rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 zaledwie 56 km od Koszalina.

Minister Kosiniak-Kamysz jasno ocenił ten incydent jako kolejną prowokację Rosji, sprawdzającą czujność obronną państw NATO.

To już kolejna taka sytuacja – dowiedz się, co oznaczają coraz częstsze przeloty rosyjskich maszyn tak blisko naszych granic.

Rosyjski samolot w pobliżu polskiego wybrzeża

Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim. O akcji polskiego lotnictwa poinformował we wtorek, 4 sierpnia, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina – napisał szef MON na X.

Minister nie podał we wpisie, jaki typ polskich samolotów uczestniczył w operacji.

Kosiniak-Kamysz mówi o prowokacji

Szef MON ocenił, że przelot rosyjskiej maszyny był elementem działań podejmowanych przez Moskwę w pobliżu granic Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony Sojuszu – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina. Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w… pic.twitter.com/8b33grF3PW— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 4, 2026

We wpisie nie poinformowano o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

Kolejne przechwycenia nad Bałtykiem

To nie pierwsza taka operacja polskiego lotnictwa w ostatnim czasie. Pod koniec lipca polskie F-16 przechwyciły rosyjskiego Iła-20 około 40 km na północ od Kołobrzegu. Maszyna leciała w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem.

Do podobnego zdarzenia doszło także 3 sierpnia. Rosyjski samolot rozpoznawczy został wówczas przechwycony około 60 km na północny zachód od Łeby. Nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej.

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Tego typu przeloty są jednak uważnie monitorowane przez polskie wojsko i siły NATO. Rosyjskie maszyny pojawiające się nad Bałtykiem często wykonują zadania rozpoznawcze i zbliżają się do przestrzeni powietrznej państw Sojuszu.

W takich sytuacjach para dyżurna identyfikuje samolot, sprawdza jego kurs i eskortuje go do czasu oddalenia się od chronionego obszaru. Wojsko podkreśla, że systemy obrony powietrznej pozostają w gotowości, a każda podobna aktywność jest na bieżąco analizowana.

Poniżej galeria zdjęć: Minister Kosiniak-Kamysz zasiadł w tankowcu

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