Fatalne wieści dla Donalda Tuska. Nie będzie mu do śmiechu!

Najnowszy ogólnopolski sondaż rzuca światło na społeczne nastroje, ujawniając zaskakującą ocenę obecnych rządów Donalda Tuska.

Blisko połowa Polaków wyraża niezadowolenie z rządów, a dezaprobata rośnie w kluczowych grupach wiekowych.

Największe niezadowolenie odnotowano wśród Polaków w wieku 25-49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50 proc.

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Rząd Donalda Tuska nie ma najlepszych notowań. Świadczy o tym najnowszy sondaż, który został zrealizowany dla portalu Zero.pl przez SW Research. Badanym zostało postawione pytanie: "Czy jesteś zadowolony/a z rządów Donalda Tuska?". Wyniki mówią same za siebie, otóż aż 49,4 proc. badanych odpowiedziało, że nie jest z nich zadowolonych. Zadowolonych jest natomiast 33,6 proc. osób, a 17 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Niezadowoleni z obecnego rządu są młodzi

Sprawdzono także, jaki wygląda zadowolenie z obecnych rządów, jeśli chodzi o konkretne grupy wiekowe Polaków. Najwięcej osób niezadowolonych z rządów Donalda Tuska to osoby w wieku 25–34 lata, to aż 53 proc. z nich, przeciwnego zdania jest 14,2 proc. osób w tym wieku. Co istotne niemal jedna trzecia przedstawicieli tej grupy wiekowej nie ma jednoznacznego zdania. Równie wysoki odsetek osób niezadowolonych jest w grupie wiekowej 35–49 lat, to aż 57 proc. osób. Inaczej ma się sytuacja wśród osób po 50. roku życia. Tu postrzeganie obecnego rządu jest podobne: po 43,2 proc. respondentów jest oceniających władzę pozytywnie i negatywnie. Takie notowania rządu zdecydowanie nie są po myśli premiera Donalda Tuska i jego ekipy.

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