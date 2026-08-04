Fatalne wieści dla Donalda Tuska. Nie będzie mu do śmiechu!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-04 12:29

Rząd Donalda Tusk jest u władzy już trzeci rok. Niestety, najnowszy sondaż nie przedstawia dobrych wyników dla władzy. Okazuje się, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z obecnego rządu.

Uśmiechnięty premier Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie. O sondażu poparcia rządu czytaj w SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/SuperExpress Premier Donald Tusk z uśmiechem, obok Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas posiedzenia Sejmu. Politycy obserwują obrady dotyczące podwyżek podatków na alkohol i napoje energetyczne, o których więcej przeczytasz na Super Biznes.
  • Najnowszy ogólnopolski sondaż rzuca światło na społeczne nastroje, ujawniając zaskakującą ocenę obecnych rządów Donalda Tuska.
  • Blisko połowa Polaków wyraża niezadowolenie z rządów, a dezaprobata rośnie w kluczowych grupach wiekowych.
  • Największe niezadowolenie odnotowano wśród Polaków w wieku 25-49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50 proc.
  • Odkryj pełne wyniki badania i dowiedz się, jak te nastroje mogą wpłynąć na przyszłość polskiej polityki.

Rząd Donalda Tuska nie ma najlepszych notowań. Świadczy o tym najnowszy sondaż, który został zrealizowany dla portalu Zero.pl przez SW Research. Badanym zostało postawione pytanie: "Czy jesteś zadowolony/a z rządów Donalda Tuska?". Wyniki mówią same za siebie, otóż aż 49,4 proc. badanych odpowiedziało, że nie jest z nich zadowolonych. Zadowolonych jest natomiast  33,6 proc. osób, a 17 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. 

Niezadowoleni z obecnego rządu są młodzi

Sprawdzono także, jaki wygląda zadowolenie z obecnych rządów, jeśli chodzi o konkretne grupy wiekowe Polaków. Najwięcej osób niezadowolonych z rządów Donalda Tuska to osoby w wieku 25–34 lata, to aż 53 proc. z nich, przeciwnego zdania jest 14,2 proc. osób w tym wieku. Co istotne niemal jedna trzecia przedstawicieli tej grupy wiekowej nie ma jednoznacznego zdania. Równie wysoki odsetek osób niezadowolonych jest w grupie wiekowej  35–49 lat, to aż 57 proc. osób. Inaczej ma się sytuacja wśród osób po 50. roku życia. Tu postrzeganie obecnego rządu jest podobne: po 43,2 proc. respondentów jest oceniających władzę pozytywnie i negatywnie. Takie notowania rządu zdecydowanie nie są po myśli premiera Donalda Tuska i jego ekipy. 

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DONALD TUSK