„Za czasów PiS wschodnia granica przypominała Ceutę”. Kierwiński wyśmiał wpis Bocheńskiego

W polskiej polityce rozgorzał ostry spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie, stając się punktem zapalnym między PiS a Koalicją Obywatelską.

Marcin Kierwiński (KO) mocno uderzył w Tobiasza Bocheńskiego (PiS), zarzucając mu manipulację faktami i podkreślając deklarowaną szczelność polskiej granicy.

Czy mocne słowa o "stanie umysłu" i "za dużo masła" mają swoje uzasadnienie? Poznaj szczegóły tej politycznej awantury.

Bocheński pyta, co robi polski premier

Między politykami KO i PiS wybuchł spór o masowy napływ migrantów do Ceuty. Hiszpańskie miasto autonomiczne leży w Afryce Północnej, przy granicy z Marokiem.

Tobiasz Bocheński skrytykował w mediach społecznościowych działania rządu Donalda Tuska. PiS opublikowało grafikę z jego wypowiedzią:

– Hiszpania zmaga się z masową inwazją nielegalnych imigrantów w Ceucie, a co robi polski premier? Nic nie robi! Polacy potrzebują twardej ochrony granic! – napisano we wpisie.

Bocheński jest obecnie wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.

Kierwiński odpowiada: „Bocheński to stan umysłu”

Na wpis zareagował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Polityk KO odniósł się zarówno do sytuacji w Ceucie, jak i do ochrony polsko-białoruskiej granicy.

– Bocheński to stan umysłu. Ceutę dzieli od Polski ponad 3 tys. km. Za czasów PiS wschodnia granica przypominała Ceutę. Dziś jest szczelna w 100%. Za dużo masła, za mało faktów – napisał na X Marcin Kierwiński.

Bocheński to stan umysłu. Ceutę dzieli od Polski ponad 3 tys. km. Za czasów PiS wschodnia granica przypominała Ceutę. Dziś jest szczelna w 100%. Za dużo masła, za mało faktów. pic.twitter.com/d0SYwJq07E— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 4, 2026

Słowa o stuprocentowej szczelności są deklaracją szefa MSWiA. Resort informował wcześniej, że w pierwszych trzech miesiącach 2026 roku służby miały udaremnić wszystkie próby nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi.

Polska weźmie udział w naradzie UE

W ostatnich dniach do Ceuty przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów z Maroka. Według informacji przekazywanych przez hiszpańskie władze większość z nich wróciła już na terytorium Maroka.

Kierwiński zapowiedział wcześniej udział Polski w nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów poświęconym sytuacji w Ceucie. Warszawa ma przedstawić doświadczenia związane z ochroną granicy z Białorusią i walką z presją migracyjną.

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