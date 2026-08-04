Wałęsa uderza w Nawrockiego. „Nie uważam go za prezydenta”

Lech Wałęsa, w przededniu rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, odmówił uznania go za prezydenta, nazywając to "hańbą".

Były prezydent domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, kwestionując legalność urzędującego prezydenta.

Dowiedz się, dlaczego Wałęsa podważa demokratyczny wybór i jakie są oficjalne stanowiska w tej kontrowersyjnej sprawie.

Wałęsa odmówił oceny prezydentury Nawrockiego

Lech Wałęsa został zapytany na antenie Radia Gdańsk, jak ocenia pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Były prezydent początkowo nie chciał komentować jego działalności.

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– Na temat tego pana odmawiam odpowiedzi – stwierdził. – Dlatego, że ja go nie uważam za prezydenta. Dla mnie to jest hańba i w związku z tym, żeby nie wchodzić w to, żeby się nie tłumaczyć, po sądach nie chodzić, to odmawiam odpowiedzi na temat tego pana – podkreślił Wałęsa.

„Ja do tego momentu nie uznaję”

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że Karol Nawrocki sprawuje urząd prezydenta. Wałęsa podtrzymał jednak swoje stanowisko i ponownie nawiązał do wyniku wyborów z 2025 roku.

– Nie nie, ja nie uznaję. Uznałbym wtedy, gdyby jeszcze raz przeliczono głosy, a tego nie zrobiono, więc jest oszustwo. Kto ma rację? Sprawdźmy jeszcze raz, przeliczmy i wtedy możemy uznać albo nie uznać. Ja do tego momentu nie uznaję – powiedział.

Słowa o „oszustwie” są opinią Lecha Wałęsy. Państwowa Komisja Wyborcza wskazała Karola Nawrockiego jako zwycięzcę drugiej tury, a Sąd Najwyższy 1 lipca 2025 roku stwierdził ważność jego wyboru na prezydenta.

Wałęsa ocenił także rząd

Były prezydent został również zapytany o działalność obecnego rządu. Zadeklarował dalsze poparcie, ale zarzucił ekipie rządzącej brak konkretnych efektów.

– Wspierałem, wspieram i będę wspierał, natomiast za mało jest konkretny – ocenił. – Tu trzeba naprawdę parę rzeczy konkretnych wykazać, aby ludzie rozumieli, że to jest porządkowanie, coś tam już rozliczono, coś tam już wykazano i tak dalej – dodał.

Rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki objął urząd 6 sierpnia 2025 roku. Z okazji pierwszej rocznicy jego zaprzysiężenia w czwartek przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się spotkanie z udziałem głowy państwa. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 17.30.

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