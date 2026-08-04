„Najsztub pyta”. Grzegorz Braun, zbrodnia w Jedwabnem i kompleksy Polaków

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-08-04 19:52

Psychiatra i filozof kultury profesor Andrzej Leder postawił mocną diagnozę dotyczącą Polaków. Jego zdaniem chwiejne poczucie wartości i historyczne urazy napędzają pogardę wobec Ukraińców. Tezy, które padły w programie „Najsztub pyta” Piotra Najsztuba, rzucają nowe światło na napięte relacje polsko-ukraińskie w 2026 roku.

LEDER: BRAUN I PRAWDA O ZBRODNI W JEDWABNEM ORAZ RZEZI WOŁYŃSKIEJ | Najsztub Pyta
  • Prof. Leder ujawnia hipokryzję Grzegorza Brauna, który neguje polski udział w zbrodni w Jedwabnem, jednocześnie żądając od Ukraińców przyznania się do Wołynia, co znajduje poklask u części Polaków.
  • Prof. Leder ostrzega, że działania państwa polskiego odbierają Ukraińcom podstawowe prawa, spychając ich na margines społeczeństwa.
  • Piotr Najsztub i prof. Leder analizują polskie poczucie wyższości nad Ukraińcami, które bywa "na granicy rasizmu" i ma korzenie w długiej historii kolonialnej.
  • Profesor Leder wyjaśnia, że polskie kompleksy i niestabilne poczucie wartości często odbijają się na pogardliwym traktowaniu innych grup, co jest tradycją od wieków.

Skąd bierze się poczucie wyższości Polaków nad Ukraińcami?

Gorzka diagnoza, jaką w rozmowie z Piotrem Najsztubem postawił profesor Andrzej Leder, sięga głęboko w historię i psychikę. Zdaniem eksperta, u podstaw dzisiejszych napięć leżą głęboko zakorzenione problemy z samooceną. „Polacy mają mnóstwo kompleksów, a poczucie wartości jest bardzo chwiejne” – stwierdził profesor Leder. Wyjaśnił, że podbijanie go sobie przez pogardliwe odczucia wobec innych grup to w Polsce niestety długa tradycja.

Według profesora Ledera, korzenie tej postawy sięgają daleko w przeszłość. – Ta długa historia kolonialna sprawiła, że Ukraińców traktowano jako podrzędny gatunek człowieka – mówił, wskazując, że ten historyczny bagaż wciąż wpływa na obecne postawy. Zdaniem profesora Andrzeja Ledera, te historyczne zaszłości i głęboko zakorzenione kompleksy Polaków wciąż wpływają na dzisiejsze postawy. W rozmowie podkreślił też, że w 2026 roku szczególnie niebezpieczne są działania państwa, które odbierają obywatelom Ukrainy podstawowe prawa. – To spycha ich na margines – alarmował.

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Grzegorz Braun i polityka oparta na kompleksach

Te narodowe kompleksy i niepewność stają się paliwem dla polityków, którzy budują na nich swoje poparcie. W programie „Najsztub pyta” jako przykład przywołano działania lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Dziennikarz Piotr Najsztub zwrócił uwagę na jego narrację: z jednej strony negowanie udziału Polaków w zbrodni w Jedwabnem, a z drugiej twarde domaganie się od Ukraińców przyznania do winy za Wołyń.

Profesor Andrzej Leder skomentował to zjawisko, mówiąc, że taka opowieść trafia na podatny grunt. – W Polsce jest znacząca grupa obywateli, która chce takiej opowieści słuchać – stwierdził. To pokazuje, jak napięte relacje polsko-ukraińskie są wykorzystywane w bieżącej polityce do budowania kapitału na historycznych ranach i uprzedzeniach. Analiza profesora Ledera dowodzi, że za politycznymi sporami kryje się znacznie głębszy, psychologiczny problem, z którym jako społeczeństwo wciąż nie potrafimy sobie poradzić.

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Najsztub pyta