„Najsztub pyta”. Grzegorz Braun, zbrodnia w Jedwabnem i kompleksy Polaków

Prof. Leder ujawnia hipokryzję Grzegorza Brauna, który neguje polski udział w zbrodni w Jedwabnem, jednocześnie żądając od Ukraińców przyznania się do Wołynia, co znajduje poklask u części Polaków.

Prof. Leder ostrzega, że działania państwa polskiego odbierają Ukraińcom podstawowe prawa, spychając ich na margines społeczeństwa.

Piotr Najsztub i prof. Leder analizują polskie poczucie wyższości nad Ukraińcami, które bywa "na granicy rasizmu" i ma korzenie w długiej historii kolonialnej.

Profesor Leder wyjaśnia, że polskie kompleksy i niestabilne poczucie wartości często odbijają się na pogardliwym traktowaniu innych grup, co jest tradycją od wieków.

Skąd bierze się poczucie wyższości Polaków nad Ukraińcami?

Gorzka diagnoza, jaką w rozmowie z Piotrem Najsztubem postawił profesor Andrzej Leder, sięga głęboko w historię i psychikę. Zdaniem eksperta, u podstaw dzisiejszych napięć leżą głęboko zakorzenione problemy z samooceną. „Polacy mają mnóstwo kompleksów, a poczucie wartości jest bardzo chwiejne” – stwierdził profesor Leder. Wyjaśnił, że podbijanie go sobie przez pogardliwe odczucia wobec innych grup to w Polsce niestety długa tradycja.

Według profesora Ledera, korzenie tej postawy sięgają daleko w przeszłość. – Ta długa historia kolonialna sprawiła, że Ukraińców traktowano jako podrzędny gatunek człowieka – mówił, wskazując, że ten historyczny bagaż wciąż wpływa na obecne postawy. Zdaniem profesora Andrzeja Ledera, te historyczne zaszłości i głęboko zakorzenione kompleksy Polaków wciąż wpływają na dzisiejsze postawy. W rozmowie podkreślił też, że w 2026 roku szczególnie niebezpieczne są działania państwa, które odbierają obywatelom Ukrainy podstawowe prawa. – To spycha ich na margines – alarmował.

Grzegorz Braun i polityka oparta na kompleksach

Te narodowe kompleksy i niepewność stają się paliwem dla polityków, którzy budują na nich swoje poparcie. W programie „Najsztub pyta” jako przykład przywołano działania lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Dziennikarz Piotr Najsztub zwrócił uwagę na jego narrację: z jednej strony negowanie udziału Polaków w zbrodni w Jedwabnem, a z drugiej twarde domaganie się od Ukraińców przyznania do winy za Wołyń.

Profesor Andrzej Leder skomentował to zjawisko, mówiąc, że taka opowieść trafia na podatny grunt. – W Polsce jest znacząca grupa obywateli, która chce takiej opowieści słuchać – stwierdził. To pokazuje, jak napięte relacje polsko-ukraińskie są wykorzystywane w bieżącej polityce do budowania kapitału na historycznych ranach i uprzedzeniach. Analiza profesora Ledera dowodzi, że za politycznymi sporami kryje się znacznie głębszy, psychologiczny problem, z którym jako społeczeństwo wciąż nie potrafimy sobie poradzić.