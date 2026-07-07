Afera szpitalna i zarobki lekarzy budzą burzę; prof. Radosław Markowski w "Najsztub Pyta" ostro ocenia reakcje władzy.

Ekspert analizuje, dlaczego Donaldowi Tuskowi "wolno mniej", a jego narracja skutkuje surowszą oceną każdej wpadki obecnego rządu.

Sprawdź, jak opóźnione reformy zdrowia i kryzys autorytetów wpływają na Polskę – cała rozmowa to zaskakujące i ostre oceny!

Afera wokół stołecznego szpitala i gigantycznych zarobków lekarzy nadal wywołuje polityczne emocje. W najnowszym odcinku programu „Najsztub Pyta” gościem Piotra Najsztuba jest prof. Radosław Markowski – socjolog i politolog, który nie unika mocnych ocen. Rozmowa dotyczy nie tylko samej afery szpitalnej, lecz także odpowiedzialności rządu, kondycji państwa i kryzysu autorytetów. To jednak tylko część wątków. Program obfituje w znacznie więcej ostrych opinii i zaskakujących ocen.

„Dobru wolno mniej”. Tusk zapłacił za własną narrację?

Jednym z najmocniejszych momentów rozmowy jest analiza politycznych skutków afery szpitalnej. Piotr Najsztub stawia tezę, że Donald Tusk przez lata przedstawiał swoją formację jako przeciwieństwo rządów PiS, dlatego dziś wyborcy znacznie surowiej oceniają każdą wpadkę obecnej władzy.

Prof. Radosław Markowski częściowo zgadza się z tym spojrzeniem. Jak podkreśla, premierowi rzeczywiście „wolno mniej”, choć jednocześnie zaznacza, że nie można stawiać znaku równości między aferą szpitalną a największymi aferami poprzednich rządów. Jego zdaniem skala i charakter tych spraw są zupełnie różne.

„Można było zrobić więcej”. Ostra ocena reakcji na aferę szpitalną

Duża część rozmowy poświęcona jest temu, jak państwo zareagowało na ujawnione nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Zdaniem profesora Markowskiego koalicja rządząca zbyt długo odkładała gruntowne zmiany w systemie. Jak mówi, zdrowie jest jedną z najważniejszych spraw dla obywateli, dlatego reformy powinny były ruszyć wcześniej i być znacznie bardziej zdecydowane.

Politolog zwraca również uwagę na zachowanie części środowiska lekarskiego. Krytycznie ocenia próby przerzucania całej odpowiedzialności na polityków, podkreślając, że także samorząd lekarski powinien wyciągać konsekwencje wobec patologicznych zachowań.

Kryzys autorytetów i gorzka diagnoza państwa

Rozmowa nie kończy się jednak na ochronie zdrowia. Prof. Radosław Markowski kreśli znacznie szerszy obraz problemów współczesnej Polski. Mówi o kryzysie autorytetów, spadku zaufania do ekspertów oraz rosnącej pogardzie wobec nauki i wiedzy. W programie nie brakuje również refleksji nad odpowiedzialnością elit politycznych, rolą mediów oraz tym, dlaczego kolejne afery coraz mocniej wpływają na ocenę rządzących.

To jednak tylko część tematów poruszonych w rozmowie. W najnowszym odcinku „Najsztub Pyta” Piotr Najsztub i prof. Radosław Markowski podejmują także kilka innych gorących wątków, które z pewnością wywołają dyskusję. Premiera programu we wtorek 7 lipca o godz. 20.00.