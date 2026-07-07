Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy, co oznacza przełom w jego sprawie.

Prokuratura stawia byłemu ministrowi zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, a Żurek dodatkowo zapyta amerykańskie służby ICE o podstawę jego pobytu.

Odkryj, jakie konsekwencje czekają Zbigniewa Ziobrę i czy te dynamiczne ruchy ostatecznie sprowadzą go przed polski wymiar sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiada zdecydowane działania wobec Zbigniewa Ziobry. W rozmowie w programie "Kropka nad i" w TVN24 poinformował, że prokuratura zakończyła przygotowanie wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości z USA. Jak podkreślił, dokument zostanie dopracowany po otrzymaniu uzasadnienia decyzji sądu, aby spełniał wszystkie wymogi amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Żurek: Wniosek o ekstradycję jest gotowy

Jak wyjaśnił Waldemar Żurek, prowadzący śledztwo prokurator Piotr Woźniak czeka już tylko na pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry.

Musimy ten wniosek tak sformułować, żeby sąd federalny w Stanach Zjednoczonych nie mógł się przyczepić ani do jednego punktu – powiedział minister w TVN24.

Przypomnijmy, że 1 lipca warszawski sąd utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu wobec Ziobry tymczasowego aresztu. Były minister jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, gdzie prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw, w tym przekroczenie uprawnień i kierowanie przyznawaniem dotacji wybranym podmiotom.

Żurek chce poznać podstawę pobytu Ziobry

To jednak nie koniec planowanych działań. Waldemar Żurek poinformował, że przygotowuje także oficjalne pismo do amerykańskiej służby ICE (Immigration and Customs Enforcement). Jak wyjaśnił, chce uzyskać odpowiedź, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych.

Przygotowuję pismo do ICE, żeby zapytać tę instytucję, na jakiej podstawie Ziobro bez jakiegokolwiek ważnego dokumentu przebywa dzisiaj w USA – zapowiedział minister. Dodał, że dokument ma zostać wysłany w najbliższych dniach.

Węgry cofnęły ochronę. Ziobro wyjechał do USA

Jak przypomina PAP, Zbigniew Ziobro przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową od rządu Viktora Orbána. Po zmianie władzy w Budapeszcie status uchodźcy został mu jednak cofnięty, podobnie jak jego żonie oraz byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Były minister potwierdził następnie, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Według wcześniejszych informacji prokuratury do USA wjechał na wizie przeznaczonej dla przedstawicieli zagranicznych mediów i miał współpracować jako komentator z TV Republika.

Romanowski również poszukiwany

Podczas rozmowy Waldemar Żurek odniósł się także do sprawy Marcina Romanowskiego, również podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Minister poinformował, że według przekazanych mu informacji Romanowski nie przebywa w Serbii. Zapowiedział również spotkanie z prokuratorem generalnym Chorwacji, aby ustalić, czy były wiceminister nie znajduje się właśnie tam. Jak podkreślił, działania prowadzone są równolegle z próbami ustalenia miejsca pobytu polityka PiS.

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