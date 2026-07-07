Trump przyleciał do Ankary i od razu huknął. Europa ma problem?

Szczyt NATO w Ankarze zaczął się od mocnych słów: Donald Trump otwarcie skrytykował europejskich sojuszników za brak wsparcia i lojalności.

Jednocześnie prezydent USA niespodziewanie zadeklarował chęć zniesienia sankcji z Turcji i rozważenie sprzedaży myśliwców F-35.

W cieniu tych kontrowersji, Trump nazwał relację z Erdoganem „bardzo szczególną”. Czy to zwiastuje fundamentalne zmiany w Sojuszu?

Szczyt NATO w Ankarze miał pokazać jedność Sojuszu i rosnące wydatki Europy na obronność. Zamiast spokojnego początku są jednak ostre słowa Donalda Trumpa. Prezydent USA spotkał się z Recepem Tayyipem Erdoganem i już podczas pierwszych wystąpień dał do zrozumienia, że ma pretensje do części sojuszników.

Najmocniej wybrzmiał temat Iranu. Trump zarzucił państwom NATO, że nie wsparły USA tak, jak Waszyngton tego oczekiwał.

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Trump: Dlaczego wydajemy setki miliardów?

„Włochy nam odmówiły, Niemcy nam odmówiły i Francja nam odmówiła” — powiedział Trump, cytowany przez AP. „Dlaczego wydajemy setki miliardów dolarów, a ich nie ma przy nas?” — dodał.

To kolejny raz, gdy amerykański prezydent publicznie wypomina Europie zależność od USA w sprawach bezpieczeństwa. Według AP Trump już wcześniej odpowiadał krótko, że sojusznicy powinni „po prostu być lojalni”.

Ciepłe słowa o Erdoganie

W zupełnie innym tonie Trump mówił o gospodarzu szczytu. O Erdoganie wypowiadał się bardzo ciepło. Stwierdził, że łączy ich „bardzo szczególna relacja”, a pytany o powody dobrej współpracy odpowiedział, że jest między nimi „chemia, która działa”.

Na stole pojawił się też temat tureckiego powrotu do programu F-35. Ankara została wcześniej wykluczona po zakupie rosyjskiego systemu S-400. Trump nie zamknął jednak drzwi do rozmów.

„To z pewnością coś, co rozważymy” — powiedział, pytany o sprzedaż F-35 Turcji. Dodał też, że Turcja „pod wieloma względami była dużo bardziej lojalna niż inne kraje”. Reuters podaje, że Trump zapowiedział również zniesienie sankcji na Turcję. „Zdejmiemy sankcje” — mówił prezydent USA przed spotkaniem z Erdoganem.

Ukraina też w centrum rozmów

W Ankarze obecny jest także Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy ponowił apel o członkostwo swojego kraju w NATO.

„Ukraina należy do NATO” — powiedział Zełenski podczas forum przemysłu obronnego.

Pytał też, czy państwo o takim doświadczeniu wojennym i takich zdolnościach obronnych powinno pozostawać poza Sojuszem. Trump pytany o wojnę w Ukrainie przekonywał, że rozmawiał zarówno z Zełenskim, jak i z Władimirem Putinem.

„Obaj chcą to teraz załatwić” — powiedział. Dodał też, że Erdogan „pomaga nam to załatwić”.

NATO pokazuje miliardy na zbrojenia

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte jeszcze przed szczytem podkreślał, że Sojusz musi zamienić polityczne deklaracje w realne zdolności wojskowe.

„Silniejsza Europa w silniejszym NATO” — mówił Rutte.

Zapowiadał też kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów i podkreślał, że „wszyscy sojusznicy muszą wziąć na siebie swoją część ciężaru”, aby wsparcie dla Ukrainy dalej płynęło.

Reuters informuje, że NATO ogłasza w Ankarze duże projekty zbrojeniowe, w tym inwestycje w systemy antydronowe, samoloty rozpoznawcze i produkcję uzbrojenia. Sojusznicy mają też potwierdzić dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy.

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