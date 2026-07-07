Polacy wybrali najlepszego premiera III RP. Ani Tusk, ani Morawiecki!

Jest nowy, nietypowy sondaż.

Polacy mieli w nim wskazać najlepszego premiera w historii III RP.

Wyniki mogą zaskoczyć.

Zobaczcie, kto wygrał!

- Kto Pana/i zdaniem był najlepszym premierem Polski po 1989 roku? - takie pytanie otrzymali wszyscy uczestnicy badania, które na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS. 1000 respondentów nie potrafiło w tej kwestii udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Tym samym to właśnie wariant "nie wiem/trudno powiedzieć" był zdecydowaniej najczęściej wskazany przez ankietowanych (opcję tę wybrało 29,8%).

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Kto zatem zyskał najwięcej głosów z pań i panów, którzy piastowali niegdyś to zaszczytne stanowisko? Jak się okazuje, to Tadeusza Mazowieckiego Polacy uważają za najlepszego premiera po 1989 roku. Wskazało na niego 16,4% respondentów. Kolejne pozycje zajęli Donald Tusk, z poparciem 11,5%, oraz Mateusz Morawiecki, którego wskazało 11% respondentów. Dalej uplasowali się: Leszek Miller (6,1%), Beata Szydło (5,1%), Jan Olszewski (4,8%) i Jerzy Buzek (3,5%). Waldemar Pawlak uzyskał 2,9% wskazań, Jarosław Kaczyński – 2,7%, a Marek Belka – 2%. Najniższe wyniki odnotowali Włodzimierz Cimoszewicz (1,8%), Ewa Kopacz (1%), Hanna Suchocka (0,8%), Jan Krzysztof Bielecki (0,5%) oraz Józef Oleksy (0,1%). Prawdziwą klęskę w badaniu zanotował natomiast Kazimierz Marcinkiewicz, który nie otrzymał ani jednego wskazania w ankiecie.

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W grupie wyborców obecnej koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) Donald Tusk zdobył największe poparcie – 33%. Na drugim miejscu uplasował się Tadeusz Mazowiecki z 21% wskazań, a na trzecim Leszek Miller z 8%. Z kolei wśród elektoratu opozycji (PiS, Razem, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej) Mateusz Morawiecki uzyskał 25% głosów. Po 9% poparcia otrzymali Tadeusz Mazowiecki i Jan Olszewski. Leszek Miller i Beata Szydło zdobyli po 8%, a Jarosław Kaczyński – 7%.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12–14 czerwca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Sonda Kto Twoim zdaniem był/jest lepszym premierem: Mateusz Morawiecki Donald Tusk

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