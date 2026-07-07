Człowiek Zełenskiego mocno oskarża Polskę! "Niedojrzałe kroki", wskazał datę

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-07 13:38

Napięcie pomiędzy polskimi a ukraińskimi władzami wciąż nie ulega wychłodzeniu. Teraz oliwy do ognia postanowił dolać szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow. W rozmowie z RBC-Ukraina mocno zaatakował on nasz kraj i zarzucił niecne plany. - Polska przygotowuje całą serię niedojrzałych kroków eskalacyjnych w relacjach z Ukrainą - przekonywał Budanow. Co więcej, według niego jeszcze w tym tygodniu osiągnięty zostanie "punkt wrzenia"!

Kyryło Budanow w oliwkowym mundurze wojskowym na tle szarej ściany. O napięciu w relacjach polsko-ukraińskich przeczytasz na SE Polityka.
Autor: GRU MO Ukrainy/ Creative Commons
  • Kyryło Budanow ostro skrytykował polskie władze, zarzucając im "niedojrzałe kroki".
  • "Człowiek Zełenskiego" wskazał datę rozpoczęcia kolejnych niesnasek.
  • Zobacz, co konkretnie powiedział Budanow.

11 lipca upamiętniać będziemy 83. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu. W 1943 roku, w tym właśnie dniu, osiągnęło apogeum ludobójstwo ludności cywilnej, gdy formacje Ukraińskiej Armii Powstańczej zaatakowały około 100 polskich wsi i osiedli. Szacuje się, że jednego dnia życie straciło wówczas około ośmiu tysięcy Polaków – przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Według Kryła Budanowa, Polska przygotowuje się do "zaostrzenia" relacji z Ukrainą właśnie w dniu tej rocznicy.

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Jest to konsekwencja podjętej pod koniec maja decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który jednej z jednostek wojskowych nadał nazwę "Bohaterów UPA". W odpowiedzi na ten krok, Karol Nawrocki cofnął Order Orła Białego przyznany prezydentowi Ukrainy. Odznaczenie zostało odesłane z powrotem do Polski za pośrednictwem kuriera.

Galeria poniżej: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu

Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu
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Jak przekonywał, reakcja Polaków i następne kroki eskalacyjne byłyby "niedojrzałe". - Ukraina nie zaakceptuje ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnim podmiotem, który próbował nam je postawić była Federacja Rosyjska, która, bez urazy dla Polski, jest trochę od niej silniejsza - zapewniał, dodając przy tym, że nie ma potrzeby sprowadzania dyskusji do przerzucania się groźbami. Pytany, czy strona ukraińska może zrobić coś, by poprawić sytuację, Budanow przekazał, że Kijów nie będzie podejmować pochopnych decyzji i zareaguje dopiero wtedy, gdy Polska wykona konkretny ruch. - Nikt nie będzie siedział w milczeniu - dodał jednak stanowczo.

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- Eskalacja zawsze prowadzi albo do katastrofy, albo do deeskalacji. Mam nadzieję, że uda nam się ją złagodzić - podsumował.

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KAROL NAWROCKI
WOŁODYMYR ZEŁENSKI
WOJNA W UKRAINIE