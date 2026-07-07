Radosław Sikorski rozmawiał z CNN. Mówił o "naciśnięciu guzika przez Putina"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-07 8:03

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przed szczytem NATO w tureckiej Ankarze zdecydował się udzielić wywiadu amerykańskiej stacji CNN. W rozmowie przekonywał, że Rosja nie ma sił, by otwarcie zaatakować NATO. Nie sprawia to jednak, że możemy spać spokojnie, co to, to nie! - Mam nadzieję, że ostrzeżenia sprawią, iż Putin nie naciśnie tego guzika prowokacji - alarmował Sikorski. Czym takowy guzik miał być? Sprawdź w dalszej części artykułu.

Radosław Sikorski i Władimir Putin. O ostrzeżeniach polskiego ministra przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Artur Hojny/Super Express, Alexander Zemlianichenko/AP/ Archiwum prywatne Radosław Sikorski, Władimir Putin
  • Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, udzielił mocnego wywiadu dla CNN.
  • Polski minister zrobił to w przeddzień rozpoczęcia szczytu NATO w Ankarze.
  • Sprawdź, jak Sikorski mówił o zagrożeniach, jakie płyną obecnie ze strony Rosji.

Szef MSZ Radosław Sikorski udzielił wywiadu CNN w poniedziałek (6 lipca 2026 roku), w którym sprecyzował swoje niedawne wypowiedzi ostrzegające o możliwym prowokowaniu Polski przez Rosję. Jego zdaniem Rosja nie ma sił wystarczających do frontalnego zaatakowania NATO. Gdyby jednak miała taki zamiar - jak uspokoił - byłoby to widoczne po ruchach jej wojsk, jakkolwiek szybko podkreślił, że wciąż możliwa jest "operacja pod fałszywą flagą".

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Jak przekonywał: 

- To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich dronów, i następnie udawanie, że odpowiadają na nasz nieistniejący atak (...) Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. Musimy im powiedzieć - i to właśnie robimy - że wiemy, iż do niczego dobrego nie prowadzą.

Sikorski przypomniał ostrzeżenia amerykańskiego wywiadu z 2022 roku, według których Rosja przygotowywała prowokacje mające stać się pretekstem do inwazji na Ukrainę. Jak podkreślił, ujawnienie tych informacji uniemożliwiło Kremlowi sfabrykowanie fałszywych dowodów. - Mam zatem nadzieję, że (obecne - red.) ostrzeżenia sprawią, iż Putin nie naciśnie tego guzika prowokacji (względem Polski - red.) - wyjaśnił.

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Zapewnił przy tym jednocześnie, że Warszawa nadal ufa amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa i domaga się drugiej (po bazie w Redzikowie) stałej bazy USA na terytorium Polski, mimo że - jak dodał - dalsze redukcje amerykańskich wojsk w Europie "wyraźnie nadchodzą". Zapytany, czy możliwa jest demonstracja jedności NATO podczas szczytu w Ankarze, Sikorski odpowiedział, że "można się kłócić o poziomy wydatków i wciąż być dobrymi sojusznikami". Dodawał przy tym, że w jego opinii NATO "jest silniejsze od czasu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę", wskazując na dołączenie do niego Finlandii i Szwecji oraz na skokowy wzrost europejskich wydatków obronnych.

Zapytany, czy Polska nie podziela wyrażanych w Europie wątpliwości co do wiarygodności amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, Sikorski stwierdził jednoznacznie, że mamy względem tego zaufanie. - Mamy amerykańskie wojska na naszej ziemi i prosimy o więcej, w tym o drugą stałą bazę. Mamy już bazę obrony przeciwrakietowej, która chroni głównie Amerykę, ale też Europę - dodał. Szef MSZ zaznaczył, że nawet przy przesunięciu wojsk USA w inne regionu, Europa nadal będzie korzystać z amerykańskiej obecności i wsparcia logistycznego czy wywiadowczego.

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RADOSŁAW SIKORSKI
WŁADIMIR PUTIN
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