Minister zdrowia pożegna się z urzędem? Jest dwóch kandydatów na to stanowisko

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-07-06 5:15

Koalicja rządowa próbuje zebrać siły po aferze w Szpitalu Południowym, która doprowadziła do dymisji zarówno w samej placówce, jak i w stołecznym ratuszu. Możliwe są też roszady w rządzie. Premier Donald Tusk (69 l.) dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej‑Grendzie (53 l.) ultimatum: do wtorku ma przedstawić plan reform szpitali. Jeśli zawiedzie, zastąpić ją może europoseł Bartosz Arłukowicz (55 l.) lub wiceszef NFZ Jakub Szulc (53 l.).

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w Sejmie. O możliwej dymisji w rządzie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Donald Tusk dał ultimatum minister zdrowia: do wtorku Sobierańska‑Grenda ma przedstawić plan reform szpitali po aferze w Szpitalu Południowym; w razie porażki możliwe są roszady w rządzie.
  • Dymisje w stołecznym ratuszu: Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch zastępczyń — Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej‑Góry, związanych nadzorem nad placówką.
  • Kandydaci na nowych ministrów: w KO mówi się o możliwym odwołaniu Sobierańskiej‑Grendy; faworytami do zastąpienia jej są Bartosz Arłukowicz i Jakub Szulc, a możliwa jest też dymisja minister Pełczyńskiej‑Nałęcz.

Dymisje po wybuchu afery

Rafał Trzaskowski (54 l.) poinformował w piątek, że jego dwie zastępczynie — Renata Kaznowska (56 l.) i Aldona Machnowska‑Góra (54 l.) - zrezygnowały ze stanowisk. Kaznowska odpowiadała za ochronę zdrowia, choć nie zajmowała się bezpośrednio Szpitalem Południowym, a Machnowska‑Góra zasiadała w radzie nadzorczej tej placówki.

Dzień wcześniej z klubem KO spotkała się minister zdrowia oraz szef NFZ Filip Nowak. Politycy liczyli, że zobaczą propozycję reformy ochrony zdrowia, ale minister miała nie przedstawić konkretów. Do wtorku Ministerstwo Zdrowia ma przygotować pakiet systemowych rozwiązań, by zaprezentować go premierowi. Donald Tusk powiedział, że w związku z nieprawidłowościami w ochronie zdrowia oczekuje „precyzyjnych rekomendacji”. Wymienił m.in. tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki części medyków.

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Europoseł wejdzie do rządu?

Według WP Sobierańska‑Grenda ma złe notowania w KO i możliwe jest, że straci stanowisko. W kuluarach mówi się, że może ją zastąpić europoseł KO Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia w rządzie PO‑PSL. Drugim silnym kandydatem jest wiceszef NFZ Jakub Szulc.

Według Onetu prawdopodobna jest też dymisja Katarzyny Pełczyńskiej‑Nałęcz (56 l.), minister funduszy i polityki regionalnej. Powodem ma być gra Polski 2050 ukierunkowana wyłącznie dla własnych korzyści politycznych, przy jednoczesnej krytyce działań koalicjantów, głównie KO.

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Jolanta Sobierańska-Grenda
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