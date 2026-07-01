Od 1 stycznia 2027 r. podwyżka renty wdowiej. Świadczenie w górę o 600 zł!

Od lipca 2025 roku osoby, które straciły małżonka, mogą łączyć własną emeryturę z częścią świadczenia po zmarłym partnerze.

Obecnie drugie świadczenie wynosi 15 procent, jednak już od stycznia 2027 roku wskaźnik ten wzrośnie do 25 procent.

Zmiana ta przyniesie seniorom realną podwyżkę rzędu 500–600 zł miesięcznie i ułatwi codzienne funkcjonowanie.

Zmiany w rencie wdowiej

Renta wdowia, która weszła w życie 1 lipca 2025 roku, wprowadziła rewolucyjne zmiany dla osób owdowiałych. Dzięki nowym przepisom wdowy i wdowcy nie muszą już wybierać tylko jednego, często mało korzystnego świadczenia. Mogą teraz pobierać swoją emeryturę w pełnej wysokości oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Alternatywnym rozwiązaniem jest pobieranie pełnej renty rodzinnej i zachowanie 15 proc. własnego świadczenia – ostateczny wybór wariantu zależy wyłącznie od tego, co jest dla seniora bardziej opłacalne finansowo.

Podwyżka renty wdowiej! Po zmianach obejmie wszystkie wdowy i wdowców

Ustawa wprowadza jednak limit: maksymalna kwota połączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, co obecnie daje kwotę 5 935 zł. Program okazał się ogromnym sukcesem, ponieważ w pierwszym roku jego działania skorzystało z niego ponad milion osób, zyskując średnio dodatkowe 373 zł miesięcznie. Szefowa resortu rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zaznacza, że nowe prawo stało się realnym filarem wsparcia dla seniorów w najtrudniejszych momentach życia.

500-600 zł więcej

Kluczowy etap reformy zaplanowano jednak na 2027 rok. Od 1 stycznia wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z dotychczasowych 15 do 25 procent. W praktyce oznacza to, że na konta starszych osób będzie trafiać co miesiąc o 500–600 zł więcej niż dotychczas.

- Te dodatkowe środki mają dać seniorom szansę na godniejsze życie, bezproblemowe opłacenie rachunków, zakup niezbędnych leków czy sprawienie drobnych przyjemności najbliższym, takich jak prezenty lub wspólne wyjazdy z wnukami - powiedziała ministra na konferencji prasowej.

Twórcy reformy zadbali również o mechanizm, dzięki któremu wysokość renty wdowiej będzie systematycznie rosła wraz z upływem czasu.

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