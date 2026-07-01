Od 1 stycznia 2027 r. podwyżka renty wdowiej. Świadczenie w górę o 600 zł!

- Od lipca 2025 roku osoby, które straciły małżonka, mogą łączyć własną emeryturę z częścią świadczenia po zmarłym partnerze.
- Obecnie drugie świadczenie wynosi 15 procent, jednak już od stycznia 2027 roku wskaźnik ten wzrośnie do 25 procent.
- Zmiana ta przyniesie seniorom realną podwyżkę rzędu 500–600 zł miesięcznie i ułatwi codzienne funkcjonowanie.
Zmiany w rencie wdowiej
Renta wdowia, która weszła w życie 1 lipca 2025 roku, wprowadziła rewolucyjne zmiany dla osób owdowiałych. Dzięki nowym przepisom wdowy i wdowcy nie muszą już wybierać tylko jednego, często mało korzystnego świadczenia. Mogą teraz pobierać swoją emeryturę w pełnej wysokości oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Alternatywnym rozwiązaniem jest pobieranie pełnej renty rodzinnej i zachowanie 15 proc. własnego świadczenia – ostateczny wybór wariantu zależy wyłącznie od tego, co jest dla seniora bardziej opłacalne finansowo.
Podwyżka renty wdowiej! Po zmianach obejmie wszystkie wdowy i wdowców
Ustawa wprowadza jednak limit: maksymalna kwota połączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, co obecnie daje kwotę 5 935 zł. Program okazał się ogromnym sukcesem, ponieważ w pierwszym roku jego działania skorzystało z niego ponad milion osób, zyskując średnio dodatkowe 373 zł miesięcznie. Szefowa resortu rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zaznacza, że nowe prawo stało się realnym filarem wsparcia dla seniorów w najtrudniejszych momentach życia.
500-600 zł więcej
Kluczowy etap reformy zaplanowano jednak na 2027 rok. Od 1 stycznia wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z dotychczasowych 15 do 25 procent. W praktyce oznacza to, że na konta starszych osób będzie trafiać co miesiąc o 500–600 zł więcej niż dotychczas.
- Te dodatkowe środki mają dać seniorom szansę na godniejsze życie, bezproblemowe opłacenie rachunków, zakup niezbędnych leków czy sprawienie drobnych przyjemności najbliższym, takich jak prezenty lub wspólne wyjazdy z wnukami - powiedziała ministra na konferencji prasowej.
Twórcy reformy zadbali również o mechanizm, dzięki któremu wysokość renty wdowiej będzie systematycznie rosła wraz z upływem czasu.