Nawrocki stanął w wojskowym aucie, nad Warszawą huk myśliwców. Tak wyglądała wielka defilada

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-15 14:37

Tłumy na Wisłostradzie, ogromna biało-czerwona, wojskowe działa i samoloty przecinające niebo. Podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego nie brakowało efektownych obrazów. W centrum wydarzeń znalazł się Karol Nawrocki, który przejechał przed żołnierzami w odkrytym wojskowym samochodzie.

  • Wielka defilada na Wisłostradzie z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy, prezentując nowoczesne siły zbrojne.
  • Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stworzył jeden z najbardziej zapadających w pamięć momentów.
  • Odkryj, jak ten nietypowy gest głowy państwa podkreślił militarny charakter uroczystości i co uchwyciły obiektywy!

Karol Nawrocki pozdrawiał z wojskowego samochodu

Warszawska Wisłostrada 15 sierpnia zmieniła się w wielką wojskową arenę. Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego była defilada, która przyciągnęła ogromną liczbę widzów.

Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów był przejazd Karola Nawrockiego. Prezydent znalazł się w odkrytym wojskowym pojeździe i na stojąco pozdrawiał zgromadzonych. Na naszych zdjęciach widać, jak unosi rękę w stronę publiczności, podczas gdy samochód porusza się trasą defilady.

Tusk został wilkiem morskim! Garnitur, jacht i Bałtyk. Mamy zdjęcia

Wokół prezydenta znajdowali się żołnierze oraz funkcjonariusze odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Nie było jednak klasycznej limuzyny ani zamkniętego samochodu. Tego dnia wszystko podporządkowane było wojskowej oprawie.

Myśliwce nad głowami i biało-czerwona na ulicy

Widowisko odbywało się jednocześnie na ziemi i w powietrzu. Nad Warszawą pojawiły się wojskowe samoloty, a uczestnicy zadzierali głowy, obserwując kolejne maszyny.

W defiladzie uczestniczyło około 2 tys. żołnierzy i około 300 maszyn. Wcześniej nad Wisłostradą można było zobaczyć m.in. śmigłowce Apache, a także najnowocześniejsze myśliwce znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii.

Na ziemi również nie brakowało mocnych obrazów. Żołnierze różnych formacji trzymali ogromną biało-czerwoną flagę, a wzdłuż trasy ustawiono sprzęt wojskowy. Na jednym z naszych zdjęć widać cały szereg dział z żołnierzami czekającymi przy stanowiskach.

Tłumy przyszły oglądać wojsko

Na zdjęciach najlepiej widać skalę zainteresowania defiladą. Wzdłuż trasy zebrały się setki osób, a dalsze sektory również były szczelnie wypełnione widzami. Ludzie przyszli całymi rodzinami, wielu miało ze sobą biało-czerwone flagi.

Niektórzy próbowali znaleźć jak najwyższy punkt, z którego można było zobaczyć przemarsz. Inni ustawiali się przy barierkach z telefonami gotowymi do nagrywania.

Na ogromnym telebimie transmitowano najważniejsze momenty uroczystości. Pojawił się na nim również Karol Nawrocki.

15 sierpnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, związane z rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Centralnym punktem obchodów pozostaje wojskowa defilada w stolicy.

Wojsko w centrum Warszawy

Tegoroczne zdjęcia pokazują jednak coś więcej niż sam wojskowy ceremoniał. To również tysiące ludzi, potężny sprzęt, samoloty nad centrum stolicy i prezydent przejeżdżający przed uczestnikami w otwartym samochodzie.

Przy bezchmurnym niebie i pełnym słońcu defilada była wyjątkowo widowiskowa. A moment z Nawrockim stojącym w wojskowym aucie z pewnością należał do tych, które najmocniej przyciągały aparaty.

Polityka SE Google News
SUSKI O AFERACH PiS: NADAL BĘDZIEMY TO ROBIĆ
Sonda
Czy oglądasz obchody Święta Wojska Polskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DEFILADA WARSZAWA