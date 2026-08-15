Nawrocki stanął w wojskowym aucie, nad Warszawą huk myśliwców. Tak wyglądała wielka defilada

Wielka defilada na Wisłostradzie z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy, prezentując nowoczesne siły zbrojne.

Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stworzył jeden z najbardziej zapadających w pamięć momentów.

Odkryj, jak ten nietypowy gest głowy państwa podkreślił militarny charakter uroczystości i co uchwyciły obiektywy!

Karol Nawrocki pozdrawiał z wojskowego samochodu

Warszawska Wisłostrada 15 sierpnia zmieniła się w wielką wojskową arenę. Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego była defilada, która przyciągnęła ogromną liczbę widzów.

Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów był przejazd Karola Nawrockiego. Prezydent znalazł się w odkrytym wojskowym pojeździe i na stojąco pozdrawiał zgromadzonych. Na naszych zdjęciach widać, jak unosi rękę w stronę publiczności, podczas gdy samochód porusza się trasą defilady.

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Wokół prezydenta znajdowali się żołnierze oraz funkcjonariusze odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Nie było jednak klasycznej limuzyny ani zamkniętego samochodu. Tego dnia wszystko podporządkowane było wojskowej oprawie.

Myśliwce nad głowami i biało-czerwona na ulicy

Widowisko odbywało się jednocześnie na ziemi i w powietrzu. Nad Warszawą pojawiły się wojskowe samoloty, a uczestnicy zadzierali głowy, obserwując kolejne maszyny.

W defiladzie uczestniczyło około 2 tys. żołnierzy i około 300 maszyn. Wcześniej nad Wisłostradą można było zobaczyć m.in. śmigłowce Apache, a także najnowocześniejsze myśliwce znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii.

Na ziemi również nie brakowało mocnych obrazów. Żołnierze różnych formacji trzymali ogromną biało-czerwoną flagę, a wzdłuż trasy ustawiono sprzęt wojskowy. Na jednym z naszych zdjęć widać cały szereg dział z żołnierzami czekającymi przy stanowiskach.

Tłumy przyszły oglądać wojsko

Na zdjęciach najlepiej widać skalę zainteresowania defiladą. Wzdłuż trasy zebrały się setki osób, a dalsze sektory również były szczelnie wypełnione widzami. Ludzie przyszli całymi rodzinami, wielu miało ze sobą biało-czerwone flagi.

Niektórzy próbowali znaleźć jak najwyższy punkt, z którego można było zobaczyć przemarsz. Inni ustawiali się przy barierkach z telefonami gotowymi do nagrywania.

Na ogromnym telebimie transmitowano najważniejsze momenty uroczystości. Pojawił się na nim również Karol Nawrocki.

15 sierpnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, związane z rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Centralnym punktem obchodów pozostaje wojskowa defilada w stolicy.

Wojsko w centrum Warszawy

Tegoroczne zdjęcia pokazują jednak coś więcej niż sam wojskowy ceremoniał. To również tysiące ludzi, potężny sprzęt, samoloty nad centrum stolicy i prezydent przejeżdżający przed uczestnikami w otwartym samochodzie.

Przy bezchmurnym niebie i pełnym słońcu defilada była wyjątkowo widowiskowa. A moment z Nawrockim stojącym w wojskowym aucie z pewnością należał do tych, które najmocniej przyciągały aparaty.

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