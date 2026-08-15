Tusk został wilkiem morskim! Garnitur, jacht i Bałtyk. Mamy zdjęcia

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-15 14:03

Donald Tusk w garniturze, jacht, pełne słońce i Bałtyk w tle. Zdjęcia z Gdyni na pierwszy rzut oka mogłyby wyglądać jak początek wakacyjnego rejsu premiera. Nic z tych rzeczy. Szef rządu wypłynął na wodę podczas obchodów Święta Wojska Polskiego i parady morskiej.

  • Podczas gdy w Warszawie odbywała się defilada, w Gdyni Święto Wojska Polskiego uświetniła imponująca parada morska z udziałem premiera.
  • Donald Tusk, po oficjalnych uroczystościach, wyruszył na wody Zatoki Gdańskiej na pokładzie luksusowego motorowego cruisera.
  • Sprawdź, dlaczego obecność premiera w garniturze na jachcie, w asyście uzbrojonych funkcjonariuszy, stworzyła scenę niczym z filmu!

Donald Tusk ruszył na wodę

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbywały się nie tylko w Warszawie. Równolegle z wielką defiladą na Wisłostradzie na wodach Zatoki Gdańskiej zorganizowano paradę morską. Według programu wzięło w niej udział ponad 20 jednostek Marynarki Wojennej RP i sił sojuszniczych.

Donald Tusk tego dnia pojawił się w Gdyni. Premier najpierw uczestniczył w oficjalnych uroczystościach i wygłosił przemówienie poświęcone bezpieczeństwu Polski, a później przeniósł się znacznie bliżej morza.

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Nasze zdjęcia pokazują szefa rządu w gdyńskiej marinie. Otoczony funkcjonariuszami ochrony i przedstawicielami Marynarki Wojennej zmierza w stronę zacumowanej jednostki. Chwilę później jest już na jej pokładzie.

Tusk na jachcie. Garnitur został

Na zdjęciach uwagę zwraca kontrast. Wokół białe jachty, słońce i wakacyjny tłum, a w samym środku Donald Tusk w ciemnym garniturze i krawacie. Premier wszedł na jednostkę oznaczoną Targa 44. To duży motorowy cruiser przeznaczony do pływania także w wymagających warunkach morskich. Producent określa rodzinę Targa nawet mianem „4x4 of the sea”.

Na jednym z naszych zdjęć Tusk stoi na odkrytej części jednostki i macha w stronę osób zgromadzonych na brzegu. Na kolejnym widać już jacht na wodzie. W niewielkiej odległości porusza się także szybka czarna łódź z uzbrojonymi funkcjonariuszami. Wszystko wygląda bardziej jak kadr z filmu niż klasyczne obchody państwowego święta.

Nie wakacyjny rejs, a parada morska

Powód wypłynięcia premiera był jednak całkowicie oficjalny. 15 sierpnia w Gdyni odbywała się parada morska zorganizowana w ramach Święta Wojska Polskiego. W tym samym czasie w Warszawie wojsko prezentowało najnowszy sprzęt podczas defilady na Wisłostradzie.

Na Bałtyku można było zobaczyć jednostki różnych klas i specjalizacji. Podobne parady obejmują m.in. fregaty, korwety, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

Tusk wcześniej w Gdyni mówił przede wszystkim o bezpieczeństwie Polski, armii i zagrożeniu ze strony Rosji. Morska część obchodów pozwoliła jednak fotografom uchwycić premiera w zdecydowanie mniej typowej scenerii.

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