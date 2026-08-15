Co obchodzimy 15 sierpnia? Tego dnia w Polsce przypadają dwa ważne święta

15 sierpnia to unikalna data w Polsce, łącząca katolickie Wniebowzięcie NMP z państwowym Świętem Wojska Polskiego, upamiętniającym „Cud nad Wisłą”.

Mimo zbieżności obu uroczystości, to właśnie Matki Boskiej Zielnej jest prawną podstawą ustawowego dnia wolnego od pracy.

Dowiedz się, czy w 2026 roku, gdy 15 sierpnia wypada w sobotę, należy Ci się dodatkowy dzień wolny i jak go odebrać.

Co obchodzimy 15 sierpnia? Tego dnia są dwa święta

15 sierpnia jest jedną z tych dat w polskim kalendarzu, które mają więcej niż jedno znaczenie. Tego samego dnia przypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Pierwsza uroczystość ma charakter religijny, druga państwowy.

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Dla wielu osób 15 sierpnia kojarzy się także z Matką Boską Zielną, święceniem bukietów z ziół i kwiatów, pielgrzymkami na Jasną Górę oraz rocznicą Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Nie jest jednak tak, że oba święta ustanowiono równocześnie. Ich historie są od siebie niezależne i sięgają zupełnie różnych okresów.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Co oznacza to święto?

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najstarszych i najważniejszych świąt maryjnych. Według Konferencji Episkopatu Polski była obchodzona już w V wieku. W Kościele katolickim upamiętnia wzięcie Maryi z duszą i ciałem do nieba po zakończeniu jej ziemskiego życia. Dogmat o Wniebowzięciu został formalnie ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 roku.

15 sierpnia jest także świętem nakazanym. Dla katolików oznacza to obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej, podobnie jak m.in. w Boże Narodzenie czy uroczystość Wszystkich Świętych. W Polsce uroczystość ma również swoją ludową nazwę – Matki Boskiej Zielnej.

Dlaczego 15 sierpnia święci się zioła i kwiaty?

Jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów związanych z 15 sierpnia jest przynoszenie do kościołów bukietów.

Tradycyjnie znajdują się w nich zioła, kwiaty, kłosy zbóż oraz inne płody ziemi. Zwyczaj jest szczególnie mocno związany z polską wsią i stanowi formę dziękczynienia za zebrane plony.

Stąd też popularne określenie Matka Boska Zielna.

15 sierpnia jest również jednym z najważniejszych dni pielgrzymkowych w Polsce. Na Jasną Górę docierają wówczas pielgrzymi, którzy przez wcześniejsze dni sierpnia zmierzają do Częstochowy z wielu miejsc w kraju.

Dlaczego Święto Wojska Polskiego przypada 15 sierpnia?

Drugi wymiar tej daty jest związany z polską historią państwową. 15 sierpnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Data nawiązuje do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Walki rozgrywały się w połowie sierpnia, a 15 sierpnia odbito m.in. Radzymin. Zwycięstwo zostało później określone mianem „Cudu nad Wisłą”.

Święto Żołnierza ustanowiono w II Rzeczypospolitej w 1923 roku. Po przejęciu władzy przez komunistów tradycja została przerwana. W PRL Dzień Wojska Polskiego obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino.

Do daty 15 sierpnia Polska wróciła po upadku komunizmu. W 1992 roku Sejm ustanowił tego dnia Święto Wojska Polskiego. Obecnie przepisy ustawy o obronie Ojczyzny również wskazują wprost, że 15 sierpnia jest Świętem Wojska Polskiego. W 2026 roku przypada 106. rocznica Bitwy Warszawskiej.

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Tak. 15 sierpnia jest w Polsce ustawowo wolny od pracy. Jest tu jednak ciekawy szczegół.

W ustawie o dniach wolnych od pracy 15 sierpnia figuruje jako Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Święto Wojska Polskiego jest ustanowione odrębnymi przepisami. W praktyce więc jednego dnia obchodzimy dwie uroczystości, ale podstawą ustawowego wolnego jest znajdujące się w katalogu dni wolnych Wniebowzięcie NMP.

W 2026 roku sytuacja jest szczególna, ponieważ 15 sierpnia przypada w sobotę.

15 sierpnia 2026 wypada w sobotę. Czy należy się dodatkowy dzień wolny?

Dla wielu pracowników – tak. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy. Pracodawca powinien więc wyznaczyć inny dzień wolny w obowiązującym okresie rozliczeniowym.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy Polacy automatycznie mają wolny ten sam piątek lub poniedziałek. Termin dnia wolnego zależy m.in. od pracodawcy i przyjętego okresu rozliczeniowego.

Inaczej wygląda sytuacja w korpusie służby cywilnej. Premier wyznaczył piątek 14 sierpnia 2026 roku dniem wolnym dla jego członków właśnie w zamian za święto przypadające dzień później w sobotę.

Dlaczego 15 sierpnia łączy państwo i Kościół?

Zbieżność obu obchodów sprawiła, że 15 sierpnia od dziesięcioleci ma w Polsce jednocześnie religijny i patriotyczny charakter.

Z jednej strony są Msze święte, pielgrzymki i tradycja Matki Boskiej Zielnej. Z drugiej – państwowe uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego i pamięcią o wydarzeniach 1920 roku. Konferencja Episkopatu Polski również wskazuje na współistnienie tego dnia uroczystości Wniebowzięcia NMP, Święta Wojska Polskiego oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Choć obie tradycje mają inne źródła, od ponad stu lat w polskiej historii spotykają się pod jedną datą.

Poniżej galeria zdjęć: Próby przed defiladą 15 sierpnia 2025

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