Symboliczny początek dnia Karola Nawrockiego. Towarzyszyła mu żona

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-15 9:32

Karol Nawrocki od rana bierze udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. Prezydentowi towarzyszy Marta Nawrocka. Para prezydencka najpierw złożyła wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, a następnie udała się do Katedry Polowej Wojska Polskiego.

  • Para prezydencka uroczyście zainaugurowała obchody Święta Wojska Polskiego, celebrując rocznicę przełomowej Bitwy Warszawskiej.
  • Karol Nawrocki wraz z Martą Nawrocką oddali hołd marszałkowi Piłsudskiemu, a następnie wspólnie uczestniczyli w mszy świętej za Ojczyznę.
  • Poznaj symboliczne gesty i dowiedz się, co prezydent Nawrocki powiedział o "orle i krzyżu" w kontekście tego historycznego zwycięstwa.

Karol i Marta Nawroccy rozpoczęli obchody

15 sierpnia to jeden z najważniejszych dni dla polskich żołnierzy. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Karol Nawrocki rozpoczął sobotnie uroczystości wraz z małżonką. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, para prezydencka pojawiła się rano przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

Prezydent i Marta Nawrocka wspólnie podeszli pod monument, gdzie złożony został wieniec. Kancelaria pokazała zdjęcia z uroczystości w mediach społecznościowych.

Marta Nawrocka u boku prezydenta. Potem pojechali na mszę

Kolejnym punktem obchodów była Katedra Polowa Wojska Polskiego. Odbyła się tam msza święta w intencji Ojczyzny. Na opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta zdjęciach widać Karola Nawrockiego i pierwszą damę stojących razem w pierwszych ławach świątyni.

Obchody 15 sierpnia mają szczególne znaczenie również ze względu na pamięć o żołnierzach walczących w 1920 roku. Dzień wcześniej Kancelaria Prezydenta opublikowała fragment wypowiedzi Karola Nawrockiego poświęconej tamtym wydarzeniom.

„Oni walczyli przeciwko bolszewikom i Sowietom, a pomnik poświęcony im w miejscu, w którym od lat się spotykamy, ma dwa symbole: orła i krzyż. Myślę, że to jest refleksja, która musi wybrzmieć w przededniu tego wielkiego zwycięstwa” – powiedział prezydent.

Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia

Data święta nie jest przypadkowa. Nawiązuje do Bitwy Warszawskiej, której zwycięski finał miał kluczowe znaczenie dla wojny polsko-bolszewickiej i utrzymania przez Polskę niepodległości.

Tegoroczne obchody Karol Nawrocki rozpoczął więc od dwóch mocno symbolicznych punktów: oddania hołdu marszałkowi Piłsudskiemu oraz udziału wraz z pierwszą damą we mszy za Ojczyznę.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Nawrocka w kostiumie na Święcie Wojska Polskiego. Czym zaskoczy pierwsza dama w tym roku?

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Marta Nawrocka w kostiumie na Święcie Wojska Polskiego. Czym zaskoczy pierwsza dama w tym roku?
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KAROL NAWROCKI
15 SIERPNIA
MARTA NAWROCKA