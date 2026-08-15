Lech Kaczyński miał zastrzeżenia do przyszłego zięcia. Marta Kaczyńska zdradziła rodzinne kulisy

Marta Kaczyńska ujawnia nieznane kulisy relacji swojego ojca, Lecha Kaczyńskiego, z jej przyszłym mężem, Marcinem Dubienieckim.

Prezydent początkowo miał poważne zastrzeżenia, nazywając wybranka córki "nieco bezczelnym i zbyt pewnym siebie".

Odkryj, jak z czasem zmieniło się to nastawienie i co ostatecznie połączyło te dwie silne osobowości, pomimo różnic politycznych.

Marta Kaczyńska i Marcin Dubieniecki. Lech Kaczyński miał swoje zdanie

Marta Kaczyńska od najmłodszych lat była związana ze światem wielkiej polityki, choć sama nigdy nie zdecydowała się na partyjną karierę. Jako jedyna córka Lecha i Marii Kaczyńskich siłą rzeczy znalazła się jednak w centrum zainteresowania mediów.

Sporo emocji wywoływało także jej życie uczuciowe. Po rozpadzie pierwszego małżeństwa z Piotrem Smuniewskim związała się z prawnikiem Marcinem Dubienieckim. Para znała się jeszcze z czasów studiów. W 2007 roku wzięli ślub.

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Okazuje się, że Lech Kaczyński początkowo patrzył na nowego partnera córki z pewnym dystansem.

Marta Kaczyńska mówiła w wywiadzie dla „Vivy!”, że jej ojciec uważał Marcina Dubienieckiego za „nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie”. Z czasem sytuacja miała się jednak zmienić. Prezydent i jego zięć polubili się i prowadzili ze sobą liczne rozmowy, także wtedy, gdy nie zgadzali się w swoich ocenach.

Lech Kaczyński przekonał się do zięcia

Według relacji Marty Kaczyńskiej jej rodzice zaakceptowali wybór córki. Maria Kaczyńska miała od początku darzyć Dubienieckiego sympatią, natomiast jej mąż potrzebował na to trochę więcej czasu.

Historia była ciekawa również z politycznego punktu widzenia. Ojciec Marcina Dubienieckiego, Marek Dubieniecki, był związany z lewicą i działał w SLD, podczas gdy Lech Kaczyński był jednym z założycieli Prawa i Sprawiedliwości. Polityczne różnice nie przeszkodziły jednak w rodzinnych relacjach.

Małżeństwo Marty Kaczyńskiej i Marcina Dubienieckiego trwało niemal dekadę. Para doczekała się córki Martyny. W kolejnych latach zaczęły pojawiać się informacje o kryzysie między małżonkami, a sprawa rozwodowa ciągnęła się długo. Ostatecznie ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w listopadzie 2016 roku.

Burzliwe życie prywatne Marty Kaczyńskiej

Marcin Dubieniecki był drugim mężem córki pary prezydenckiej. Wcześniej Marta Kaczyńska była żoną Piotra Smuniewskiego. Ich rozstanie również odbiło się szerokim echem, zwłaszcza po postępowaniu dotyczącym zaprzeczenia ojcostwa najstarszej córki Kaczyńskiej, Ewy.

W 2018 roku Marta Kaczyńska wyszła za mąż po raz trzeci. Jej wybrankiem został przedsiębiorca Piotr Zieliński. Ślub odbył się 28 lipca w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce. Niedługo później na świat przyszedł ich syn Stanisław Lech.

Dziś córka Lecha i Marii Kaczyńskich zdecydowanie rzadziej odsłania kulisy swojego życia uczuciowego. Nadal jednak pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób związanych z rodziną Kaczyńskich.

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