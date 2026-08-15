Płatny zabójca zatrzymany w Polsce. Siemoniak mówi wprost o Rosji

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-15 11:42

Tomasz Siemoniak ujawnił nowe szczegóły dotyczące zatrzymanego w Polsce mężczyzny, który miał przygotowywać się do zabójstwa obywatela USA i Ukrainy. Minister mówi wprost o rosyjskich służbach. Ostrzega też, że sabotaż czy podpalenie dużego obiektu w Warszawie nie są już scenariuszami nie do wyobrażenia.

Tomasz Siemoniak
Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Tomasz Siemoniak
  • Minister Siemoniak ujawnił szokujące szczegóły: w Polsce zatrzymano "płatnego zabójcę" działającego na zlecenie rosyjskich służb.
  • Celem miał być obywatel USA, a cała operacja to element agresji Rosji, mającej destabilizować polską opinię publiczną.
  • Siemoniak ostrzega przed realnym ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach. Dowiedz się, jakie konkretne zagrożenia Rosja stwarza dla bezpieczeństwa Polski!

Siemoniak: „Jest płatnym zabójcą”

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w rozmowie w podcaście „Bez Doktryny” Wirtualnej Polski odniósł się do zatrzymania mężczyzny, który miał szykować się do zabójstwa osoby posiadającej obywatelstwo amerykańskie i ukraińskie.

Siemoniak nie pozostawił wątpliwości, jak polskie służby traktują tę sprawę.

Marta Nawrocka przyciągała spojrzenia. Tak ubrała się na obchody 15 sierpnia

„Jest płatnym zabójcą. Zatrzymany został w ubiegły czwartek. Ten tydzień to jest okres bardzo intensywnej pracy ABW, specjalistów kontrwywiadu. Więcej nie możemy powiedzieć na ten temat. To jest duże osiągnięcie naszych służb” – powiedział.

Minister podkreślił, że zatrzymanie uważa za poważny sukces ABW. W tym kontekście przypomniał również niedawne zabójstwo w Białej Podlaskiej.

„Wszyscy byliśmy zbulwersowani zabójstwem w Białej Podlaskiej kilka tygodni temu, gdzie według wszelkiego prawdopodobieństwa na zlecenie rosyjskich służb został zabity człowiek, krytyk Putina, performer. Bardzo mocne wnioski wyciągnęliśmy z tamtej sytuacji, które dotyczą monitorowania takich osób, zwłaszcza obywateli Rosji i krytyków Putina, opozycjonistów” – dodał Siemoniak.

Celem miał być obywatel USA

Sprawa może mieć także międzynarodowy wymiar. Według Siemoniaka potencjalną ofiarą miał być człowiek posiadający obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Minister wskazał, że ta okoliczność z pewnością zostanie odnotowana również przez stronę amerykańską.

„Celem tego zabójstwa miał być ktoś, kto jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Współpracujemy z ich służbami ściśle w większości spraw i to będzie odnotowane, że rosyjskie służby posuwają się do tego, że są gotowe zabić obywatela USA w Warszawie po tym, jak zwalniają z więzienia osobę dzięki rozmowie Trumpa z Putinem” – stwierdził.

„To element agresji wobec Polski, bo wiadomo, jak takie zdarzenie miałoby wpływ na opinię publiczną w Polsce. Rosja chce na jednym ogniu kilka pieczeni upiec. Zabić człowieka i pokazać Polsce, że na ulicy w Warszawie czy w Białej Podlaskiej może takie rzeczy robić” – powiedział Siemoniak.

Siemoniak ostrzega przed rosyjską dywersją

W tej samej rozmowie minister szerzej odniósł się do zagrożeń, które jego zdaniem Rosja może stwarzać w Polsce. Mówił między innymi o naruszeniach przestrzeni powietrznej i ich wpływie na nastroje społeczne.

„Jeśli się ktoś decyduje, żeby to zrobić w Polsce spektakularnie, to też po to, żeby to zrobiło ogromne wrażenie na polskiej opinii publicznej, ją przestraszyło, poruszyło” – ostrzegł.

Siemoniak zaznaczył, że przy obecnym poziomie napięcia kolejne formy eskalacji, w tym akty sabotażu, „są absolutnie wyobrażalne”.

„Rosja może wysłać gości, którzy spalą centrum handlowe”

Minister mówił również o doświadczeniach Polski związanych z kryzysem na granicy z Białorusią. Wspomniał śmierć sierżanta Mateusza Sitka i rozmowę z funkcjonariuszką, która próbowała ratować żołnierza.

„Rosja może wysłać gości, którzy spalą centrum handlowe”

Siemoniak odniósł się także do doświadczeń Polski z kryzysu na granicy z Białorusią. Przypomniał śmierć sierżanta Mateusza Sitka i dramatyczne okoliczności, w jakich funkcjonariusze próbowali ratować jego życie.

W ocenie ministra wydarzenia z ostatnich lat pokazały, że działania destabilizacyjne wymierzone w Polskę nie są już wyłącznie hipotetycznym scenariuszem. Służby muszą brać pod uwagę również sabotaż i ataki na obiekty cywilne, w tym możliwość celowego podpalenia dużego obiektu w Warszawie.

Siemoniak mówił również o sytuacji państw bałtyckich. Zwrócił uwagę, że Litwa, Łotwa i Estonia inaczej postrzegają rosyjskie zagrożenie ze względu na własne doświadczenia historyczne i okres przynależności do Związku Radzieckiego. Jego zdaniem w Polsce poczucie bezpieczeństwa jest nieco większe, ale nie może ono prowadzić do lekceważenia rosyjskich działań hybrydowych.   

Polityka SE Google News
Służby i ABW zabezpieczają miejsce eksplozji. Siemoniak: „Służby pracują wspólnie”
Galeria zdjęć 12
SUSKI O AFERACH PiS: NADAL BĘDZIEMY TO ROBIĆ
Sonda
Czy Polska jest dobrze przygotowana na działania rosyjskich służb?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ SIEMONIAK