Łzy wzruszenia i wyciągnięte ręce. Tak tłum reagował na Karola Nawrockiego

Podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie, prezydent Karol Nawrocki stał się centralnym punktem uwagi zgromadzonych tłumów.

Zamiast zachowania oficjalnego dystansu, Nawrocki aktywnie włączył się w interakcję z obywatelami, ściskając dłonie i pozując do wspólnych zdjęć.

Na opublikowanych fotografiach widać ogromne emocje i spontaniczność, gdy dzieci i dorośli dążyli do bezpośredniego kontaktu z głową państwa.

Sprawdź, jak ten niecodzienny gest prezydenta zmienił atmosferę uroczystości i co dokładnie uchwyciły obiektywy aparatów!

Karol Nawrocki ruszył w stronę tłumu

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego zgromadziły w Warszawie tłumy. Na Wisłostradzie można było oglądać żołnierzy, najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, myśliwce i śmigłowce. W uroczystościach uczestniczył również prezydent Karol Nawrocki.

Po oficjalnej części głowa państwa znalazła się jednak znacznie bliżej uczestników wydarzenia. Nawrocki podszedł do ludzi stojących za barierkami i zaczął się z nimi witać.

W jednej chwili w jego stronę powędrowały dziesiątki rąk. Jedni chcieli uścisnąć dłoń prezydenta, inni wyciągali telefony, próbując zrobić zdjęcie z bliska.

Łzy wzruszenia? Emocji nie brakowało

Na fotografiach opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta widać ogromne poruszenie wśród zgromadzonych. Są szerokie uśmiechy, spontaniczne gesty i ludzie próbujący znaleźć się jak najbliżej Nawrockiego.

Niektórzy z uczestników wyglądają na wyraźnie wzruszonych. Choć na podstawie samych zdjęć trudno mówić wprost o łzach, emocjonalnej atmosfery nie sposób przeoczyć.

Prezydent zatrzymywał się przy zgromadzonych i ściskał wyciągnięte w jego stronę dłonie. Na jednym ze zdjęć mocno chwyta rękę jednego z mężczyzn, podczas gdy pozostali próbują zwrócić na siebie jego uwagę.

Telefony poszły w górę

Spotkanie szybko zamieniło się w serię spontanicznych powitań. Niemal wszędzie widać uniesione telefony. Uczestnicy fotografowali Nawrockiego, nagrywali jego przejście i próbowali uchwycić moment osobistego spotkania z prezydentem.

W tłumie byli zarówno dorośli, jak i dzieci. Nie brakowało osób, które wyciągały ręce ponad innymi, licząc na możliwość przywitania się z głową państwa.

Był to zupełnie inny obraz niż podczas wcześniejszych, oficjalnych punktów uroczystości. Wojskowy ceremoniał ustąpił miejsca bezpośredniemu spotkaniu prezydenta z ludźmi.

Tłumy przyszły na wojskową defiladę

Kulminacją obchodów 15 sierpnia w Warszawie była wielka defilada na Wisłostradzie. Wzięło w niej udział około 2 tys. żołnierzy i około 300 jednostek sprzętu wojskowego. Na niebie można było zobaczyć m.in. myśliwce F-35 oraz śmigłowce Apache.

Karol Nawrocki przed rozpoczęciem głównej części defilady dokonał przeglądu pododdziałów, a później uczestniczył w kolejnych punktach państwowych uroczystości. Zdjęcia ze spotkania z tłumem pokazują jednak tę znacznie mniej oficjalną stronę obchodów.

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