Kosiniak-Kamysz odpowiedział Nawrockiemu. „To ja odpowiem po polsku”

Święto Wojska Polskiego było świadkiem ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Prezydent skrytykował program SAFE, podkreślając, że "Bóg, Honor, Ojczyzna" jest ważniejsza niż angielski skrót.

W odpowiedzi, szef MON błyskawicznie zredefiniował SAFE jako "Sojusze, Armia, Fabryki, Europa", ujawniając narastające podziały.

Kosiniak-Kamysz odpowiedział prezydentowi

Podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego na warszawskiej Wisłostradzie doszło do wyraźnej wymiany zdań między prezydentem a szefem MON.

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Karol Nawrocki w swoim przemówieniu skrytykował unijny program SAFE. Prezydent podkreślał, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków widnieją słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a nie SAFE. Władysław Kosiniak-Kamysz, który przemawiał zaraz po głowie państwa, rozpoczął tę część swojego wystąpienia właśnie od odpowiedzi na te słowa.

– Można byłoby dziś zapytać — to pytanie przed chwilą padło — dlaczego na tegorocznym Święcie Wojska Polskiego stoimy pod hasłem Polska SAFE: bezpieczna Polska? Zasadne pytanie. Dlaczego w 106. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej podczas defilady na Wisłostradzie jest to angielskie słowo? To ja odpowiem po polsku – stwierdził minister obrony.

„S jak sojusze, A jak armia...”

Kosiniak-Kamysz szybko wyjaśnił, co według niego powinno kryć się pod kolejnymi literami skrótu SAFE. W ten sposób bezpośrednio odpowiedział na argument użyty chwilę wcześniej przez Nawrockiego.

– S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia – powiedział wicepremier.

Wymiana zdań wybrzmiała podczas jednej z najważniejszych państwowych uroczystości 15 sierpnia. Choć obaj politycy mówili o bezpieczeństwie i wzmacnianiu polskiej armii, ich ocena programu SAFE wyraźnie się różni.

Spór o SAFE na wojskowej defiladzie

SAFE jest jednym z tematów, które coraz mocniej dzielą obóz rządzący i Pałac Prezydencki. Podczas Święta Wojska Polskiego spór został przeniesiony wprost na mównicę.

Nawrocki wykorzystał wojskowe hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, aby zakwestionować eksponowanie angielskiego skrótu. Kosiniak-Kamysz odpowiedział tym samym skrótem, nadając każdej z czterech liter polskie znaczenie. Wszystko wydarzyło się na oczach zgromadzonych na Wisłostradzie żołnierzy, przedstawicieli władz oraz tłumów obserwujących defiladę.

Poniżej galeria zdjęć: Wzruszenia 15 sierpnia na spotkaniu z Karolem Nawrockim

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