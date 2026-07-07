Nawrocki znów to zrobił! „Merhaba asker!” niesie się po sieci

Prezydent Karol Nawrocki z Pierwszą Damą Martą Nawrocką przybył na szczyt NATO w Ankarze, gdzie ich powitanie natychmiast wywołało falę komentarzy w sieci.

Prezydent ponownie zaskoczył, wypowiadając kultowe „Merhaba asker!”, co błyskawicznie stało się viralowym hitem i wizerunkowym sukcesem.

Sprawdź, jak para prezydencka mistrzowsko wykorzystuje oficjalne wizyty do budowania popularności i odkryj, dlaczego ten jeden gest podbił internet.

Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka są już w Turcji. Prezydencka para pojawiła się w Ankarze, gdzie odbywa się szczyt NATO.

Na nagraniu opublikowanym w sieci widać moment powitania przy rządowym samolocie. Jest niebieski dywan, kompania honorowa i uroczysta oprawa. Uwagę zwróciły jednak nie tylko protokolarne szczegóły.

„Merhaba asker!” po raz drugi

Żaklina Skowrońska opublikowała w serwisie X krótkie nagranie z przylotu prezydenckiej pary. Do wpisu dodała wymowny komentarz.

„Merhaba asker!” po raz drugi😉 Prezydent @NawrockiKn i Pierwsza Dama Marta Nawrocka już w Turcji"

To nawiązanie do wcześniejszej wizyty Karola Nawrockiego w Turcji. Wtedy prezydent zwrócił się do tureckich żołnierzy właśnie słowami „Merhaba asker!”, czyli po polsku „Witajcie, żołnierze!”. Nagranie szybko stało się viralem.

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Nawrocki wie, jak zrobić scenę

Takie gesty dobrze działają w sieci. Krótkie hasło, mocny głos, wojskowa oprawa i zagraniczna wizyta to gotowy materiał na polityczny obrazek dnia.

Tym razem też nie trzeba było długo czekać. Pod nagraniem szybko pojawiły się reakcje internautów, a wpis zebrał setki polubień i tysiące wyświetleń.

Dla jednych to tylko sympatyczny gest wobec gospodarzy. Dla innych — kolejny przykład tego, że Nawrocki potrafi wykorzystać oficjalną wizytę do mocnego wizerunkowego akcentu.

Marta Nawrocka u boku prezydenta

Uwagę przyciągnęła też Marta Nawrocka. Pierwsza dama pojawiła się u boku prezydenta w fioletowej stylizacji, która wyraźnie odcinała się od oficjalnej, wojskowej oprawy powitania.

Para prezydencka przeszła po niebieskim dywanie, a po obu stronach widać było przedstawicieli delegacji i żołnierzy. Wszystko wyglądało bardzo ceremonialnie.

Szczyt NATO w Ankarze

Wizyta w Turcji ma jednak przede wszystkim polityczny ciężar. W Ankarze odbywa się szczyt NATO, a jednym z głównych tematów są bezpieczeństwo, wojna w Ukrainie i dalsze decyzje Sojuszu.

Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. Obecność pierwszej damy dodaje wizycie także wymiaru reprezentacyjnego. Jeszcze zanim zaczęły się najważniejsze rozmowy, internet już dostał swój moment. „Merhaba asker!” wróciło.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki zaprosił europejskich liderów do swojej rezydencji

„Merhaba asker!” po raz drugi😉Prezydent @NawrockiKn i Pierwsza Dama Marta Nawrocka już w Turcji🇹🇷 pic.twitter.com/DdxNVnvy1F— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) July 7, 2026

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