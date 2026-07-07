Tomczyk żąda dymisji Przydacza. „Wprost okłamują opinię publiczną”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-07 15:25

Cezary Tomczyk ostro uderzył w ludzi prezydenta Karola Nawrockiego. Wiceszef MON zażądał dymisji Marcina Przydacza i osób, które miały kłamać w sprawie donacji dla Ukrainy. Padły bardzo mocne słowa.

Cezary Tomczyk
Autor: PAWEŁ SKRABA / SUPER EXPRESS
  • Polityczna burza wokół donacji dla Ukrainy eskaluje: rząd i Kancelaria Prezydenta ostro oskarżają się nawzajem.
  • Wiceszef MON Cezary Tomczyk zażądał dymisji prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, zarzucając mu "ordynarne okłamywanie opinii publicznej" w sprawie sprzętu.
  • Sprawdź, dlaczego Tomczyk domaga się natychmiastowych konsekwencji za "głupie i cyniczne" wprowadzanie w błąd i jak to wpłynie na relacje Pałac-rząd.

Spór o polskie donacje dla Ukrainy znów eksplodował. Po wcześniejszych wypowiedziach Marcina Przydacza o sprzęcie przekazywanym Kijowowi, Cezary Tomczyk nie zostawił na prezydenckim ministrze suchej nitki.

Wiceszef MON już wcześniej zarzucał Przydaczowi, że ten „ordynarnie kłamał” w sprawie rzekomego odstąpienia Ukrainie miejsca w kolejce po amerykański sprzęt. Zapowiadał też ujawnienie informacji o donacjach dla Ukrainy.

Tomczyk: powinni podać się do dymisji

Na briefingu prasowym w Sejmie Cezary Tomczyk zaostrzył ton. Stwierdził, że osoby z otoczenia prezydenta, które przekazywały nieprawdziwe informacje, powinny ponieść polityczne konsekwencje.

- Uważam, że wobec tego co się stało, wobec nieprawdziwych informacji, które były przekazywane przez ludzi prezydenta Nawrockiego, pan minister Przydacz i wszyscy ci, którzy kłamali w sprawie donacji i w sprawie informacji otrzymywanych przez rząd, powinni po prostu honorowo podać się do dymisji - powiedział Cezary Tomczyk na briefingu prasowym w Sejmie.

Słowa są wyjątkowo ostre. Zwłaszcza że dotyczą jednego z najważniejszych tematów ostatnich dni: bezpieczeństwa Polski, pomocy dla Ukrainy i sporów między rządem a Pałacem Prezydenckim.

„Ordynarnie, cynicznie i głupio”

Tomczyk przekonywał, że nie chodzi o zwykły spór polityczny ani różnicę w interpretacji. Według niego część prezydenckiego otoczenia miała świadomie wprowadzać opinię publiczną w błąd.

- Nie wyobrażam sobie, żeby wśród najważniejszych urzędników w Polsce mogli dzisiaj zasiadać ludzie, którzy wprost okłamują opinię publiczną. Nie mówią, że nie wiedzą albo mamy tutaj do czynienia z jakąś niepełną informacją, tylko wprost, ordynarnie, w sposób cyniczny, a często głupi z punktu widzenia polskich interesów, opinię publiczną okłamują. Uważam, że te konsekwencje są dzisiaj do wyciągnięcia i one są bardzo potrzebne - kontynuował.

Wypowiedź wiceszefa MON pokazuje, że konflikt między rządem a Kancelarią Prezydenta nie słabnie. Wręcz przeciwnie, przechodzi na coraz ostrzejszy poziom.

Pałac kontra rząd

Polacy wybrali najlepszego premiera III RP. Ani Tusk, ani Morawiecki!

W centrum sporu są donacje wojskowe dla Ukrainy. Strona rządowa przekonuje, że decyzje zapadały zgodnie z procedurami, a prezydent był informowany o sprawach bezpieczeństwa. Z kolei politycy z Pałacu podnoszą, że prezydent Karol Nawrocki i BBN nie byli realnie konsultowani w sprawie konkretnych przekazań sprzętu.

Teraz Tomczyk idzie krok dalej. Nie tylko odpiera zarzuty, ale domaga się dymisji tych, którzy — jego zdaniem — mieli rozpowszechniać nieprawdziwe informacje.

Spór daleki od końca

Awantura o donacje dla Ukrainy stała się jednym z najgorętszych tematów politycznych ostatnich dni. Rząd mówi o konieczności wspierania Kijowa i koordynacji z sojusznikami. Pałac pyta o bezpieczeństwo Polski i warunki przekazywania sprzętu.

Po słowach Tomczyka trudno spodziewać się szybkiego uspokojenia sytuacji. Żądanie dymisji Marcina Przydacza tylko podkręca polityczną temperaturę.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu

Polityka SE Google News
Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu
Galeria zdjęć 13
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy Marcin Przydacz powinien podać się do dymisji po zarzutach Tomczyka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CEZARY TOMCZYK