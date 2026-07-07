Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ostro skrytykował decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Nazwał ten ruch "upokarzającym błędem" i bezprecedensową polityczną kalkulacją, wskazując na "radykalne DNA" obecnego prezydenta.

Odkryj, jak ta kontrowersyjna decyzja wpływa na relacje polsko-ukraińskie i czy prezydent Nawrocki celowo gra "kartą antyukraińską".

Decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego wciąż wywołuje polityczne emocje. Tym razem głos zabrał były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w programie „Trójkąt polityczny” TVP Info jednoznacznie ocenił działania swojego następcy. Jego zdaniem był to ruch niepotrzebny, który może negatywnie odbić się na relacjach Polski z Ukrainą.

Kwaśniewski: To był błąd i gest upokarzający

Pytany, czy odebranie Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia było słuszne, Aleksander Kwaśniewski nie miał wątpliwości.

Zdecydowanie. Tradycji takiej nie było. Raz Witosowi w procesie brzeskim Order odebrano, potem oddano. Uważam, że to jest ponad miarę nieprzychylny i upokarzający ruch. To jest błąd – powiedział były prezydent.

Słowa te padły w kontekście decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał Order Orła Białego ukraińskiemu przywódcy po sporze dotyczącym upamiętniania UPA i nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.

„Pierwszy radykalny prezydent po 1989 roku”

Jeszcze ostrzej Kwaśniewski wypowiedział się o stylu sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego. Zapytany, jaką radę dałby nowemu prezydentowi, odpowiedział, że powinien być głową państwa ponad partyjnymi podziałami i przede wszystkim łączyć Polaków. Po chwili przeszedł jednak do bardzo mocnej oceny.

To jest wołanie na puszczy, ponieważ mamy pierwszego w historii po 1989 roku prezydenta, który jest politycznie radykalny. To jest radykał nie tylko ze względu na poglądy polityczne, ale i swoje DNA. To jest taki charakter – stwierdził.

Zdaniem byłego prezydenta wcześniejsi gospodarze Pałacu Prezydenckiego, mimo politycznych różnic, należeli do szeroko rozumianego nurtu umiarkowanego. W jego ocenie wybór Karola Nawrockiego oznacza zmianę stylu sprawowania najwyższego urzędu w państwie.

Ukraina odzyskuje inicjatywę? „Rosjanie zaczynają się bać”

Aleksander Kwaśniewski dużo miejsca poświęcił także sytuacji na froncie. Jak relacjonował po niedawnej wizycie w Ukrainie, w kraju wyraźnie poprawiły się nastroje po skutecznych atakach na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Były prezydent zwrócił uwagę, że uderzenia w rafinerie i magazyny paliw sprawiły, iż wojna po raz pierwszy stała się odczuwalna także dla mieszkańców Moskwy i Petersburga.

Dotychczas dla ludzi mieszkających w Moskwie ta wojna była czymś oglądanym w telewizji. Dziś pojawiają się alarmy, drony nad głowami, płoną rafinerie i stacje paliw. Ta wojna stała się obecna – ocenił.

Jego zdaniem pogarszająca się sytuacja gospodarcza Rosji oraz skuteczność sankcji mogą zwiększyć presję na Kreml i otworzyć drogę do zawarcia rozejmu. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina będzie dążyła do uzyskania trwałych gwarancji bezpieczeństwa oraz dalszej integracji z Unią Europejską.

UPA i polityka historyczna. „Potrzebna jest wrażliwość”

W rozmowie nie zabrakło także wątku historycznego. Zapytany o to, czy Ukraina ma prawo czcić własnych bohaterów, w tym postacie związane z UPA, Kwaśniewski odpowiedział, że sprawa nie jest jednoznaczna.

Jak podkreślił, każde państwo ma prawo prowadzić własną politykę historyczną, jednak kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej powinien uwzględniać wrażliwość swoich partnerów.

Wejście do UE nie oznacza zmiany historii, ale pewne akcenty mogą być zmienione. Nie musimy prowokować postaciami, które dla innych są nie do zaakceptowania – ocenił.

„Nawrocki gra kartą antyukraińską”

Na zakończenie rozmowy Aleksander Kwaśniewski wrócił do polityki prowadzonej przez Karola Nawrockiego wobec Ukrainy. Jego zdaniem obecna retoryka prezydenta nie jest przypadkowa i wynika z politycznej kalkulacji.

Prezydent Nawrocki gra na kartę antyukraińską, bo to mu się opłaca – opłaca się Konfederacji, opłaca się Braunowi i na te pozycje przechodzi PiS, mimo że był na początku wojny bardziej proukraiński i skuteczny i to trzeba im oddać – powiedział były prezydent.

Kwaśniewski ocenił, że obecna narracja znacząco różni się od tej, którą Prawo i Sprawiedliwość prezentowało po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Jak zaznaczył, w pierwszych miesiącach wojny PiS prowadził wyraźnie bardziej proukraińską politykę, co – jego zdaniem – było skuteczne i zasługuje na uznanie.

PARAFIANOWICZ O KULISACH POLITYKI ZEŁENSKIEGO | PORANNY RING