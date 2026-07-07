Plotki o możliwej zmianie na stanowisku ministra sprawiedliwości wywołały ostrą wymianę zdań w koalicji rządzącej.

Anna Maria Żukowska stanowczo broniła obecnego ministra, krytykując Romana Giertycha, który miałby go zastąpić.

Sam Roman Giertych odpowiedział enigmatycznie, nie rozwiewając wszystkich wątpliwości co do jego ambicji politycznych.

Odkryj, dlaczego te spekulacje budzą tak wielkie emocje i czy czekają nas przetasowania w rządzie.

Plotki o zmianie ministra rozpaliły polityków

Iskrą zapalną okazały się doniesienia medialne sugerujące, że w Koalicji Obywatelskiej rozważana jest zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości. Według informacji opisywanych przez „Newsweek”, w miejsce Waldemara Żurka miałby wejść Roman Giertych. Choć były to jedynie nieoficjalne spekulacje, błyskawicznie wywołały polityczną burzę i reakcje przedstawicieli koalicji rządzącej.

Anna Maria Żukowska ostro stanęła w obronie Żurka

Jedną z najmocniejszych odpowiedzi opublikowała w mediach społecznościowych przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Posłanka podkreśliła, że Waldemar Żurek poświęcił swoją karierę sędziowską, angażując się w pracę ministra sprawiedliwości, i zarzuciła Romanowi Giertychowi podważanie niezależności prokuratury oraz próbę budowania własnych wpływów.

W swoim wpisie zwróciła się również bezpośrednio do premiera Donalda Tuska, wyrażając obawy o przyszłość wymiaru sprawiedliwości, jeśli medialne spekulacje okazałyby się prawdziwe.

Giertych odpowiedział jednym wpisem

Na reakcję Romana Giertycha nie trzeba było długo czekać. Poseł KO zwrócił się bezpośrednio do Anny Marii Żukowskiej.

Niech się Pani uspokoi. Do powołania kogoś na ministra potrzeba dwóch elementów: decyzji premiera i zgody zainteresowanego. Na tę chwilę brakuje do zakończenia procesu powołania mnie na ministra sprawiedliwości właśnie tych dwóch elementów – napisał.

Wpis został odebrany jako próba zdystansowania się od medialnych doniesień, choć Giertych nie odniósł się wprost do tego, czy w ogóle prowadzone były rozmowy na temat objęcia przez niego resortu.

Czy Waldemar Żurek pozostanie ministrem? Na razie nie pojawiły się żadne oficjalne informacje potwierdzające planowaną zmianę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Spekulacje opierają się wyłącznie na doniesieniach medialnych i komentarzach polityków. Jednak jak dowodzi wymiana zdań między Romanem Giertychem a Anną Marią Żukowską, temat personaliów w resorcie sprawiedliwości wywołuje duże emocje również wewnątrz koalicji rządzącej.

Do jasnej cholery. @w_zurek położył na szali cały swój autorytet i karierę, zrzekł się urzędu sędziego (nie ma już powrotu do tego zawodu) udowadniając, że angażuje się na pełne 100%, działa na podstawie i w granicach prawa (nie, nie da się ręcznie sterować sędziami i… https://t.co/yhiaprEVnu— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) July 7, 2026

PROF. DUDEK W OBRONIE PATRYKA JAKIEGO? "TUSK I ŻUREK SIĘ TYM OŚMIESZAJĄ!"