Ziobro opowiada o życiu za oceanem. „Nie stać mnie na badania”

Zbigniew Ziobro, przebywający w USA, ostro zareagował na doniesienia o odebraniu mu statusu uchodźcy, nazywając Donalda Tuska „fajtłapą”.

Były minister zasłania się "paszportem genewskim" i twierdzi, że rząd "okradł" go, blokując konta, co utrudnia mu leczenie.

Mimo utrzymania decyzji o areszcie, Ziobro pozostaje poza Polską. Dowiedz się, co dalej z jego statusem i powrotem do kraju.

Zbigniew Ziobro, który obecnie przebywa w USA, odniósł się do informacji przekazanych przez Radosława Sikorskiego. Szef MSZ poinformował w czwartek, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze oraz Patrycji Koteckiej-Ziobro. Jak dodał, unieważnione zostały również ich dokumenty podróży.

Były minister sprawiedliwości został zapytany o tę sprawę w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News. Nie odpowiedział jednak wprost, czy posiada inny dokument, który pozwala mu legalnie przebywać za granicą i podróżować.

Ziobro o Tusku. „Okazał się fajtłapą”

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Ziobro uderzył w Donalda Tuska i jego rząd. Przekonywał, że zapowiedzi dotyczące jego sprowadzenia do Polski okazały się nieskuteczne.

— Już zapowiadali mój przyjazd i odliczali godziny do mojego przywiezienia mnie przez pana Magyara do Warszawy i chcieli celebrować to wielkie wydarzenie. Okazał się nawet i tutaj Tusk fajtłapą — mówił Zbigniew Ziobro.

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości nie chciał również zdradzić, czy utrzymuje kontakt z Marcinem Romanowskim.

— Nie będę mówił o żadnych kontaktach z panem ministrem Romanowskim, dlatego że to jest marzenie pana Żurka i jego towarzyszy partyjnych. Są tak nieudolni, że nie są w stanie ani dowiedzieć się, gdzie jest Marcin Romanowski, ani nie byli w stanie dowiedzieć się, że istnieje coś takiego jak paszport genewski, który przysługuje każdej osobie objętej azylem politycznym. Więc to jest taki zespół ludzi tak niekompetentnych, że nie pomagajmy im — powiedział.

„Rząd Donalda Tuska mnie okradł”

W rozmowie pojawił się też wątek życia Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Polityk przekonywał, że jego sytuacja finansowa jest trudna, bo — jak twierdzi — zablokowano mu konta, wynagrodzenia i nieruchomości.

— Rząd Donalda Tuska mnie okradł poprzez zablokowanie moich kont, zablokowanie moich wynagrodzeń, od wielu miesięcy zablokowanie moich nieruchomości, zresztą wbrew prawomocnej decyzji sądu. To sprawia, że rzeczywiście moje życie tutaj nie jest łatwe. Nie stać mi na to, żeby wykonywać badania, które mam zalecone przez lekarzy w ramach onkologicznej opieki — powiedział były minister.

To jedna z najmocniejszych wypowiedzi Ziobry od czasu informacji o decyzji Węgier. Polityk przedstawia swoją sytuację jako efekt działań obecnego rządu. Rządzący z kolei podkreślają, że sprawa byłego ministra ma związek z postępowaniem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Sąd utrzymał decyzję o areszcie

Sprawa Ziobry ma też wymiar prawny. W środę Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Nie uwzględnił zażaleń obrony na wcześniejsze postanowienie sądu rejonowego.

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu łącznie popełnienie 26 przestępstw.

Sąd nie uznał wszystkich zarzutów za uprawdopodobnione w takim samym stopniu. Jak jednak wyjaśniała sędzia Anna Ptaszek, najważniejsze zarzuty zostały utrzymane.

— Natomiast sąd uznał, że te zarzuty, które są najistotniejsze, dotyczą najpoważniejszych przestępstw, tam gdzie wchodzi duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały uprawdopodobnione — podkreśliła sędzia.

Ziobro pozostaje poza Polską

Były minister sprawiedliwości nadal przebywa poza krajem. Po decyzji Węgier pojawiają się pytania o jego dalszy status, możliwość podróżowania i ewentualne działania polskich organów.

Sam Ziobro przekonuje, że obecne władze są nieskuteczne. Jednocześnie nie ujawnia szczegółów dotyczących dokumentów, kontaktów ani planów powrotu do Polski.

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