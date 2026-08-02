Rodzina Nawrockich śpiewała (nie)zakazane piosenki! Tak zakończyli 82. rocznicę Powstania Warszawskiego

Prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką byli obecni na koncercie TVP "Warszawa śpiewa (nie)zakazane piosenki", zorganizowanym 1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskiego.

Para prezydencka została oficjalnie powitana ze sceny przez prowadzących koncert, Roberta Stockingera i Justynę Dżbik-Kluge.

Na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta RP w serwisie X opublikowano nagranie, na którym prezydent i jego małżonka śpiewają pieśń "Czuwaj wiaro!".

Wśród zgromadzonej publiczności wyróżniała się obecność Prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego małżonki, Marty Nawrockiej, którzy zajęli miejsca w pierwszym rzędzie. Para prezydencka aktywnie uczestniczyła w uroczystości, z uwagą śledząc program artystyczny. Ich obecność została oficjalnie odnotowana ze sceny przez prowadzących wydarzenie.

Nawroccy oficjalnie powitani

Miejscem organizacji koncertu był tradycyjnie Plac Piłsudskiego w Warszawie. Wydarzenie było szeroko dostępne dla odbiorców dzięki transmisji na antenie Telewizji Polskiej. Rolę gospodarzy wieczoru pełnili Robert Stockinger i Justyna Dżbik-Kluge. Podczas inauguracji koncertu Robert Stockinger skierował słowa powitania do zgromadzonej publiczności, telewidzów oraz, co istotne, do bohaterów Powstania Warszawskiego, a także specjalnie do Prezydenta Karola Nawrockiego.

Uczestnictwo pary prezydenckiej w wydarzeniu znalazło również odzwierciedlenie w mediach społecznościowych. Na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta RP w serwisie X (dawniej Twitter) udostępniono materiał wideo, przedstawiający prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę, Martę Nawrocką, śpiewających pieśń "Czuwaj wiaro!".

Inni politycy

Pamięć bohaterów uczcili również przedstawiciele resortów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wiceminister Magdalena Roguska złożyli wieniec pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W obchody na Mokotowie włączyli się członkowie rządu – Michał Szczerba i Andrzej Domański, którzy wraz z władzami miasta i mieszkańcami wzięli udział w tradycyjnym Marszu Mokotowa.

Osobne uroczystości zorganizowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wiceprezes i kandydat ugrupowania na premiera Przemysław Czarnek złożyli wieńce na Placu Męczenników Warszawskiej Woli. Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu podkreślił obowiązek walczących i zaznaczył, że zadośćuczynienie od Niemiec to kwestia polskiego honoru. Przemysław Czarnek wsparł dodatkowo inicjatywę młodych działaczek swojej partii, które przygotowały 630-metrową flagę Polski symbolizującą 63 dni zrywu, rozwiniętą tuż przed Marszem Powstania Warszawskiego.

W naszej galerii zobaczysz Nawrockich na koncercie:

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