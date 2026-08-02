Kto jest odpowiedzialny za rozłam PiS? Polacy wskazali winnych

Największa grupa Polaków uważa, że za rozłam w PiS odpowiedzialni są "wszyscy po części", czyli zarówno Jarosław Kaczyński, jak i grupy polityków związane z Mateuszem Morawieckim oraz Jackiem Sasinem.

Bezpośrednią przyczyną rozłamu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych i wymóg podpisania "lojalek", czemu sprzeciwiła się frakcja Mateusza Morawieckiego.

W konsekwencji konfliktu, ponad 40 posłów opuściło PiS i utworzyło nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus" pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego, co stanowi znaczące osłabienie dotychczasowej partii.

Zgodnie z wynikami sondażu SW Research przeprowadzony dla "Rzeczpospolitej", opinie na temat odpowiedzialności za rozłam są zróżnicowane. Największa grupa ankietowanych, stanowiąca 33,4 proc., uznała, że za zaistniały kryzys odpowiedzialni są "wszyscy po części". Pozostali respondenci wskazywali na konkretne osoby lub grupy. Działania prezesa partii, Jarosława Kaczyńskiego, zostały uznane za główną przyczynę rozłamu przez 17,9 proc. ankietowanych. Środowisko polityków skupionych wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego, określane jako "harcerze", zostało wskazane jako odpowiedzialne za podział przez 15,9 proc. badanych. Natomiast 13,9 proc. respondentów obciąża główną odpowiedzialnością środowisko "maślarzy", do którego zaliczają się m.in. Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński. Należy również odnotować, że 19 proc. ankietowanych nie miało sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research, skomentował wyniki badania, zwracając uwagę na różnice w percepcji w zależności od grup demograficznych.

- Działania Prezesa PiS za przyczynę rozłamu nieco częściej niż pozostali uważają badani z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (22 proc.). Środowisko związane z Mateuszem Morawieckim za odpowiedzialne za rozłam uważa częściej niż co piąta osoba (22 proc.) z miast liczących między 20 tys. a 99 tys. mieszkańców, a grupą, która najczęściej wskazywała tzw. "maślarzy" są respondenci, których dochód jest wyższy niż 7000 zł netto (21 proc.) – powiedział.

Wskazuje to na subtelne różnice w postrzeganiu źródeł kryzysu w zależności od miejsca zamieszkania czy statusu ekonomicznego respondentów.

Kontekst Rozłamu w PiS

Bezpośrednim katalizatorem obecnej sytuacji był zakaz wydany przez Jarosława Kaczyńskiego w połowie lipca, zabraniający członkom PiS angażowania się w "stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje o charakterze politycznym". Politycy mieli również podpisać "lojalki" potwierdzające ich przynależność wyłącznie do PiS.

Decyzji tej podporządkował się Jacek Sasin, założyciel stowarzyszenia "Po pierwsze Polska", utworzonego w czerwcu. Inaczej postąpił Mateusz Morawiecki, którego stowarzyszenie Rozwój Plus powstało już w kwietniu. Frakcja byłego premiera odmówiła złożenia wymaganych deklaracji.

W odpowiedzi na to, prezes PiS ogłosił, że "około trzydziestu kilku posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w partii. Sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego. Jednocześnie Mateusz Morawiecki ogłosił utworzenie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Za byłym premierem podążyło ponad 40 posłów, a po rozłamie do stowarzyszenia dołączyli także dotychczasowi posłowie PiS, Szymon Giżyński oraz Piotr Uściński, co dodatkowo wzmocniło nową formację.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Mateusz Morawiecki:

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