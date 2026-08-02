PiS wystawia rachunek Morawieckiemu. Rozwój Plus to tylko początek długiej listy zarzutów

Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości eskaluje, a Mateusz Morawiecki staje się obiektem rozliczeń po decyzji o utrzymaniu stowarzyszenia Rozwój Plus.

Wewnętrzni przeciwnicy zarzucają mu nielojalność, błędy z czasów rządów oraz próbę przesunięcia partii ku centrum, przywołując m.in. 500+, F-35 i Polski Ład.

Sprawdź, co naprawdę kryje się za długą listą zarzutów i czy ten konflikt doprowadzi do rozłamu w partii.

Rozwój Plus stał się zapalnikiem, ale nie jest jedynym powodem wojny między Mateuszem Morawieckim a kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości.

Po wybuchu otwartego konfliktu politycy PiS zaczęli publicznie przypominać byłemu premierowi dawne spory. Pojawiły się oskarżenia dotyczące programu 500 plus, zakupu samolotów F-35, kierunku politycznego partii i lojalności wobec Jarosława Kaczyńskiego.

W tle jest też walka o to, kto przejmie kontrolę nad prawicą i poprowadzi ją do kolejnych wyborów.

Rozwój Plus jako „partia w partii”

Pierwszy i oficjalny zarzut dotyczy działalności stowarzyszenia Rozwój Plus. Struktura skupiona wokół Morawieckiego miała zajmować się programem gospodarczym, przedsiębiorczością i poszerzaniem elektoratu prawicy.

W kierownictwie PiS inicjatywę odebrano jednak jako budowę własnego zaplecza politycznego. Rzecznik partii Rafał Bochenek zarzucał stowarzyszeniu rozbijanie ugrupowania i prowadzenie działalności szkodliwej dla PiS. Parlamentarzyści otrzymali ultimatum: mieli wystąpić ze struktur o charakterze politycznym albo liczyć się z konsekwencjami partyjnymi.

Morawiecki i jego zwolennicy nie podporządkowali się żądaniu. Były premier przekonywał, że jego środowisko nie chce rozłamu, lecz stworzenia w PiS drugiego nurtu, który przyciągnie młodszych wyborców, przedsiębiorców i umiarkowaną centroprawicę. Po stronie Morawieckiego znalazło się około 40 posłów, troje europosłów i jeden senator.

Dla Nowogrodzkiej był to sygnał, że nie chodzi już o niewinne stowarzyszenie programowe. Morawiecki pokazał, że potrafi zgromadzić wokół siebie dużą grupę parlamentarzystów i stworzyć w partii konkurencyjny ośrodek wpływu.

Zarzut nielojalności wobec Kaczyńskiego

PiS jest partią zbudowaną wokół silnej pozycji Jarosława Kaczyńskiego. W takim modelu otwarte odrzucenie decyzji kierownictwa nie jest traktowane jak zwykła różnica zdań.

Morawiecki zapowiedział, że nie zrezygnuje z Rozwoju Plus mimo sprzeciwu władz partii. Jego ludzie odrzucili również rozwiązanie zakładające wystąpienie ze stowarzyszenia i pozostanie wyłącznie w strukturach PiS.

Przeciwnicy byłego premiera uznali to za złamanie dyscypliny i próbę wymuszenia na Kaczyńskim zgody na istnienie niezależnej frakcji.

Sam Morawiecki przedstawiał sprawę odwrotnie. Oskarżał otoczenie prezesa o podsycanie konfliktu i przekonywał, że jego środowisko do końca walczyło o jedność partii.

Spór o lojalność jest więc jednocześnie sporem o prawo do samodzielności. Kaczyński oczekiwał podporządkowania się decyzji władz. Morawiecki chciał zachować własną strukturę i prowadzić osobną działalność programową.

Kaczyński zobaczył rywala do przywództwa

Rozwój Plus nie powstał w politycznej próżni. Morawiecki od dawna był wymieniany jako jeden z potencjalnych następców Jarosława Kaczyńskiego.

Były premier ma własne środowisko, kontakty z biznesem, rozpoznawalność zagraniczną oraz pozycję w europejskiej rodzinie konserwatywnej. Jego polityczne ambicje przestały być tajemnicą, a część komentatorów wskazywała, że nie chce jedynie czekać na sukcesję, lecz samodzielnie buduje siłę potrzebną do przejęcia partii albo stworzenia nowego ugrupowania.

Z punktu widzenia jego przeciwników Rozwój Plus był czymś więcej niż organizacją ekspercką. Mógł stać się kadrowym i programowym fundamentem przyszłej formacji Morawieckiego.

Sam były premier nie przesądzał początkowo, czy powstanie nowa partia. Jego otoczenie podkreślało jednak, że chce zmienić strategię prawicy przed wyborami w 2027 roku.

Najpoważniejszy zarzut nie musi więc dotyczyć żadnej pojedynczej decyzji. Dla ludzi Kaczyńskiego problemem mogło być już samo to, że Morawiecki zaczął zachowywać się jak samodzielny lider.

PiS zarzuca mu skręt w stronę liberalnego centrum

Kolejną linią konfliktu jest wizja partii. Morawiecki chce mocniej walczyć o młodszych wyborców, przedsiębiorców, klasę średnią i umiarkowane centrum.

Jego przeciwnicy widzą w tym odejście od tradycyjnej tożsamości PiS. Mariusz Błaszczak przekonywał, że projekt Morawieckiego jest skierowany „na lewo, ku liberalizmowi”. Zagraniczne media opisywały natomiast obóz byłego premiera jako bardziej prorynkowy i umiarkowany niż obecna linia partii.

Dla Morawieckiego taki zwrot miałby poszerzyć elektorat prawicy. Dla jego krytyków oznaczałby rozmycie profilu PiS i odejście od wyborców, dzięki którym partia wygrywała poprzednie wybory.

Spór dotyczy także stosunku do Konfederacji. Otoczenie Kaczyńskiego chce mocniej rywalizować o wyborców po prawej stronie. Morawiecki proponuje otwarcie się na centrum i środowiska gospodarcze. Obie strategie trudno realizować w ramach jednej, silnie scentralizowanej partii.

500 plus. Politycy PiS uderzają w dawną postawę Morawieckiego

Po wybuchu konfliktu Rafał Bochenek zarzucił Morawieckiemu, że przed wprowadzeniem programu 500 plus miał krytycznie odnosić się do jednego z najważniejszych projektów społecznych PiS.

– Osobami, które obsztorcowywały na posiedzeniach rządu ten program, krytykowały, że to zły program, byli pan Gowin i Morawiecki – twierdził rzecznik partii.

To szczególnie dotkliwy zarzut, ponieważ 500 plus przez lata było przedstawiane jako symbol polityki PiS i dowód na dotrzymanie najważniejszej obietnicy wyborczej.

Przeciwnicy Morawieckiego próbują w ten sposób pokazać go jako polityka, który nie był współtwórcą społecznego zwrotu partii, lecz technokratą sceptycznym wobec kosztownych programów.

Ludzie byłego premiera odrzucają te oskarżenia. Michał Dworczyk określił zarzuty dotyczące 500 plus i F-35 jako „zwykłe kłamstwa”.

W weekendowym tekście trzeba więc wyraźnie zaznaczyć, że mówimy o relacjach i oskarżeniach polityków uczestniczących w wewnętrznym konflikcie, a nie o bezspornie ustalonych faktach.

F-35. Błaszczak twierdzi, że Morawiecki nie chciał zakupu

Drugi głośny zarzut dotyczy zakupu amerykańskich myśliwców F-35.

Mariusz Błaszczak przekonywał, że Morawiecki był przeciwny tej inwestycji, a do zmiany stanowiska miał go przekonać Jarosław Kaczyński.

Temat bezpieczeństwa ma w PiS ogromne znaczenie. Przedstawienie byłego premiera jako polityka, który hamował modernizację armii, uderza w jeden z głównych elementów jego własnej narracji: wizerunek odpowiedzialnego szefa rządu czasów wojny za wschodnią granicą.

Podobnie jak w przypadku 500 plus, środowisko Morawieckiego zaprzecza tym twierdzeniom.

Wzajemne oskarżenia pokazują jednak, że konflikt przestał dotyczyć wyłącznie przyszłości. Politycy PiS zaczęli rozliczać cały okres jego rządów i przedstawiać dawne spory jako dowód, że nigdy nie pasował do zasadniczego nurtu partii.

Polski Ład i rachunek za chaos

Na liście politycznych obciążeń Morawieckiego znajduje się także Polski Ład. Był on jednym z najważniejszych projektów jego rządu i miał stać się nowym otwarciem gospodarczym po pandemii.

Program kojarzył się jednak również z chaotycznym wdrożeniem, kolejnymi korektami i niezadowoleniem części przedsiębiorców oraz klasy średniej.

Dziś ten temat ma dla przeciwników Morawieckiego dodatkowe znaczenie. Były premier buduje swoją ofertę wokół rozwoju, gospodarki i kompetencji technokratycznych. Krytycy mogą więc pytać, dlaczego wyborcy mieliby zaufać jego nowemu projektowi, skoro firmowana przez niego reforma podatkowa stała się politycznym problemem poprzedniego rządu.

Nie jest to obecnie najgłośniejszy oficjalny zarzut władz PiS, ale stanowi istotne tło sporu. Rozwój Plus próbuje odzyskać przedsiębiorców, których część odwróciła się od partii właśnie w czasach Polskiego Ładu.

Bruksela, KPO i oskarżenia o nadmierne ustępstwa

Morawiecki przez lata prowadził rozmowy z instytucjami Unii Europejskiej dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, praworządności i tak zwanych kamieni milowych.

W twardym skrzydle obozu władzy pojawiały się zarzuty, że premier zgodził się na zbyt wiele ustępstw wobec Brukseli, a mimo to środki dla Polski przez długi czas pozostawały zablokowane.

Dla ludzi dawnej Suwerennej Polski stał się symbolem polityki kompromisu, która ich zdaniem nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Z perspektywy Morawieckiego rozmowy z Komisją Europejską były próbą odblokowania pieniędzy i uniknięcia dalszej izolacji.

Ten stary spór powraca teraz w nowej formie. Przeciwnicy byłego premiera przedstawiają go jako polityka zbyt miękkiego wobec instytucji europejskich. On sam wykorzystuje swoją pozycję za granicą jako argument, że potrafi budować szerszy, nowoczesny obóz konserwatywny.

Kto odpowiada za utratę władzy?

W tle wojny w PiS znajduje się wynik wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Partia zdobyła najwięcej głosów, ale nie była w stanie zbudować większości. Morawiecki jako premier i jedna z głównych twarzy kampanii stał się naturalnym adresatem części pretensji.

Jego przeciwnicy uważają, że nie przyciągnął wystarczającej liczby wyborców centrum, a jednocześnie osłabił zaufanie części tradycyjnego elektoratu. Zwolennicy byłego premiera odpowiadają, że problemem było zbyt mocne przesunięcie partii w prawo oraz brak oferty dla młodszych, aktywnych zawodowo Polaków. Spór o Rozwój Plus jest więc również sporem o diagnozę porażki.

Kaczyński i jego otoczenie uznają, że lekarstwem jest partyjna jedność, mobilizacja twardego elektoratu i czytelny profil ideowy. Morawiecki proponuje poszerzenie prawicy oraz stworzenie osobnego skrzydła skierowanego do centrum.

Kurski: Morawieckiego należało pozbyć się wcześniej

Jednym z najostrzejszych krytyków byłego premiera został Jacek Kurski. W publicznych wypowiedziach przekonywał, że Morawieckiego należało usunąć z politycznego otoczenia PiS znacznie wcześniej.

Tego rodzaju głosy pokazują, że konflikt ma również wymiar osobisty i historyczny. Politycy, którzy przez lata współtworzyli jeden obóz, dziś przedstawiają dawne decyzje jako dowód błędów, nielojalności albo ideowego niedopasowania Morawieckiego.

Były premier odpowiada, że atakuje go wąska grupa osób zainteresowanych utrzymaniem wpływów w partii. Mówił o „intrygantach” i przekonywał, że wewnętrzna wojna szkodzi całej prawicy.

Rozwój Plus tylko ujawnił konflikt, który trwał od dawna

Na powierzchni spór dotyczy jednego stowarzyszenia i jednej deklaracji lojalności. Pod spodem znajduje się jednak znacznie poważniejszy konflikt. Chodzi o ocenę rządów Morawieckiego, kierunek ideowy PiS, sposób docierania do wyborców, relacje z Unią Europejską i przyszłość partii po odejściu Jarosława Kaczyńskiego.

Dla ludzi prezesa Rozwój Plus stał się dowodem, że były premier tworzy własne środowisko i przygotowuje się do samodzielnej gry. Dla Morawieckiego reakcja kierownictwa PiS pokazuje natomiast, że partia nie chce zaakceptować wewnętrznej różnorodności i zamyka się na wyborców spoza twardego elektoratu. Niezależnie od dalszego rozwoju wydarzeń jedno jest pewne: rachunek wystawiany dziś byłemu premierowi obejmuje znacznie więcej niż działalność jednego stowarzyszenia.

Poniżej galeria zdjęć: Czy Morawiecki rozbije PiS od środka?

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