Jarosław Kaczyński zabrał głos w rocznicę Powstania Warszawskiego. Wspomniał o reparacjach

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił podczas uroczystości w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne, uznając to za sprawę nie tylko polskich interesów, ale i narodowego honoru.

Polityk zaznaczył, że kolejne rocznice Powstania Warszawskiego powinny przypominać o prawie Polski do zadośćuczynienia i wezwał do kontynuowania działań w tym kierunku.

Prezes PiS dostrzegł podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, wskazując na "chęć dominacji" i zagrożenie dla polskiej niepodległości, choć realizowane innymi metodami.

1 sierpnia przedstawiciele kierownictwa PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński oraz wiceprezes Przemysław Czarnek, który jest także kandydatem ugrupowania na premiera, złożyli wieńce na Placu Męczenników Warszawskiej Woli. W ceremonii uczestniczyli również parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.

W swoim przemówieniu, Jarosław Kaczyński odniósł się do dyskusji na temat zasadności Powstania Warszawskiego, które przez lata budziły kontrowersje. Stwierdził, że decyzja o zbrojnym zrywie miała dwie główne motywacje: zademonstrowanie, że Polacy nie są jedynie ofiarami, ale potrafią walczyć, oraz przekonanie, że Armia Czerwona udzieli wsparcia powstańcom i włączy się do walk.

- Nie można potępiać tych, którzy chcieli walczyć, walczyć za wszelką cenę. I tych, o których przede wszystkim myślimy, to znaczy żołnierzy, ale także tych, którzy dowodzili - mówił.

Kwestia reparacji wojennych

Jarosław Kaczyński dostrzegł również analogie między przeszłością a teraźniejszością.

- Polskiej niepodległości trzeba było bronić przed 82 laty i trzeba jej bronić także teraz, kiedy jest zagrożona w zupełnie inny sposób; zupełnie innymi metodami jest realizowana polityka tego samego państwa, czyli Niemiec - powiedział. Dodał, że choć bezpośrednie porównanie obu sytuacji jest niemożliwe, to jednak „ich istota, to znaczy chęć dominacji, chęć podporządkowania jest ta sama".

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że Polska powinna kontynuować starania na rzecz uzyskania zadośćuczynienia od Niemiec za straty wojenne. Podkreślił, że kolejne rocznice Powstania Warszawskiego powinny służyć jako przypomnienie o prawie Polski do rekompensaty.

- Zbrodniarzy już się nie da ukarać, nie żyją, ale zadośćuczynienie jest potrzebne, jest sprawą nie tylko naszych interesów, jest sprawą także naszego honoru – oświadczył prezes PiS. - Walka o polskie prawa, o polską godność ma sens. Wiedzieli o tym powstańcy i wiele tysięcy z nich zapłaciło za to życiem, także i często późniejszymi prześladowaniami. Ale my, choć nie jesteśmy w tym sensie prześladowani, musimy widzieć rzeczywistość dzisiejszej Europy i musimy także wiedzieć, że przemiany i wydarzenia, które dziś mają miejsce w Europie to, cytując tytuł pewnej dzisiaj często czytanej książki, sezon na niepodległość. To się zbliża. Musimy to wykorzystać – stwierdził.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Było ono największą operacją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie oraz najrozleglejszym zrywem niepodległościowym na terenie okupowanej Polski. Do walk w stolicy przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni, ostatecznie trwało ponad dwa miesiące. W wyniku walk w Warszawie śmierć poniosło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej szacuje się na około 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tysięcy osób, zostało wypędzonych z miasta.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na obchodach 82. rocznicy Powstania Warszawskiego:

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