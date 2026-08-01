Karol Nawrocki podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ważne słowa prezydenta

Obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego koncentrują się na hołdzie dla jego uczestników i cywilnych ofiar, podkreślając walkę o niepodległość Polski w obliczu zagrożenia ze strony dwóch totalitarnych reżimów.

Karol Nawrocki podkreślił, że Powstanie było bitwą o wyzwolenie z niemieckiej okupacji oraz o zachowanie niepodległości w obliczu nadchodzącej Armii Czerwonej, traktując oba systemy jako "zło".

Hołd ofiarom Rzezi Woli – jednej z najbrutalniejszych zbrodni niemieckich, gdzie w 1944 roku zamordowano około 4000 cywilów – stanowił centralny punkt porannych obchodów, w których uczestniczył Karol Nawrocki.

Centralnym punktem porannych obchodów było złożenie kwiatów przez Karola Nawrockiego przed tablicą upamiętniającą ofiary Rzezi Woli. Pomnik znajduje się w Parku im. Edwarda Szymańskiego, przy zbiegu ulic Wolskiej i Elekcyjnej. W tym tragicznym miejscu, w dniach 5 i 8 sierpnia 1944 roku, niemieccy okupanci dokonali masowych egzekucji ludności cywilnej, pozbawiając życia około 4000 mieszkańców dzielnicy. W trakcie uroczystości, Karol Nawrocki podkreślił dwutorowy wymiar walki Powstańców Warszawskich. Zwrócił uwagę na kontekst geopolityczny zrywu.

- Powstańcy Warszawscy bili się o to, by Polska była niepodległa w obliczu dwóch systemów totalitarnych, tak bardzo do siebie podobnych i mających ten sam cel zniszczenia Rzeczypospolitej Polskiej - stwierdził. - Powstanie Warszawskie było bitwą o Polskę. Było bitwą o Polskę i o oswobodzenie się Rzeczypospolitej Polskiej z hekatomby niemieckiej okupacji, ze zła, które toczyło Rzeczpospolitą od roku 1939 - dodał.

Karol Nawrocki akcentował również perspektywę zagrożenia ze wschodu.

- Powstanie Warszawskie było bitwą o Polskę także w obliczu zachowania niepodległości, w obliczu nadchodzącej Armii Czerwonej i kolejnego zła, które od roku 1939 najpierw w sensie sojuszniczym, a później wciąż w sensie mentalnym było takie samo jak zło niemieckie - mówił.

W uroczystościach na Woli uczestniczyli harcerze oraz mieszkańcy Warszawy.

Główne uroczystości

Centralne obchody rocznicowe tradycyjnie zaplanowano na godzinę 17:00, tzw. Godzinę „W”, przy pomniku Gloria Victis, zlokalizowanym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W ramach tych uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma złożyć wieniec na grobie generała Antoniego Chruściela „Montera”, który był dowódcą Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.

W ramach obchodów poprzedzających główną rocznicę, Karol Nawrocki spotkał się w czwartek z weteranami Powstania Warszawskiego. Podczas spotkania uhonorował odznaczeniami zarówno uczestników zrywu, jak i osoby aktywnie pielęgnujące pamięć o tych wydarzeniach. W piątek wziął udział w polowej Mszy Świętej oraz uroczystym Apelu Pamięci, które odbyły się przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na obchodach 82. rocznicy Powstania Warszawskiego:

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