Polacy zamierzają bronić kraju czy wyjechać w wypadku zagrożenia? Sondaż wiele ujawnia

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-08-01 11:22

Najnowsze sondaż ujawnia złożone postawy Polaków wobec potencjalnego zagrożenia wojennego. Badanie wskazuje, że choć znacząca część społeczeństwa nie deklaruje gotowości do bezpośredniej obrony kraju, większość respondentów zamierza pozostać w Polsce w obliczu konfliktu. Badanie analizuje również różnice w deklaracjach w zależności od płci i preferencji politycznych.

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Autor: Pexels.com
  • Jedynie 27 proc. Polaków deklaruje gotowość do obrony kraju w sytuacji zagrożenia wojną, podczas gdy 58,1 proc. wyraża przeciwną postawę.
  • Mimo niskiej gotowości do obrony, zdecydowana większość Polaków deklaruje zamiar pozostania w kraju w obliczu zagrożenia wojennego.
  • Istnieją duże dysproporcje w deklaracjach między płciami; mężczyźni znacznie częściej deklarują gotowość do obrony kraju niż kobiety, choć w kwestii wyjazdu różnice są mniejsze.

Pierwsza część sondażu IBRiS przeprowadzona dla Radia ZET, skupiła się na gotowości do aktywnego udziału w obronie państwa. Na pytanie: „Czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosi się Pan / Pani do obrony kraju?”, odpowiedzi respondentów przedstawiały się następująco. 11,7 proc. zadeklarowało „zdecydowanie tak”, a 15,3 proc. „raczej tak”. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 34,7 proc. badanych, natomiast „zdecydowanie nie” – 23,4 proc. Pozostałe 14,9 proc. respondentów odpowiedziało „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Łącznie 27 proc. ankietowanych wyraża gotowość do obrony kraju (11,7 proc. „zdecydowanie tak” i 15,3 proc. „raczej tak”). Przeciwną postawę zajmuje 58,1 proc. Polaków (34,7 proc. „raczej nie” i 23,4 proc. „zdecydowanie nie”), natomiast 14,9 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Różnice ze względu na płeć

Analiza wyników z podziałem na płeć ujawnia istotne dysproporcje. W grupie mężczyzn, 42 proc. badanych (w tym 19 proc. „zdecydowanie tak” i 23 proc. „raczej tak”) deklaruje chęć udziału w obronie kraju, podczas gdy 44 proc. panów odrzuca taką możliwość. Wśród kobiet, jedynie 14 proc. (5 proc. „zdecydowanie tak” i 9 proc. „raczej tak”) wyraża gotowość do obrony, a zdecydowana większość, bo 71 proc. (42 proc. „raczej nie” i 29 proc. „zdecydowanie nie”), deklaruje brak takiej gotowości.

Różnice ze względu na preferencje polityczne

Sondaż IBRiS dla Radia ZET wskazuje również na zróżnicowanie postaw w zależności od preferencji politycznych. Wśród wyborców opozycji (obejmującej Prawo i Sprawiedliwość, Partię Razem, Konfederację, Konfederację Korony Polskiej), 35 proc. badanych (19 proc. „zdecydowanie tak” i 16 proc. „raczej tak”) wyraża gotowość do obrony kraju, natomiast 57 proc. ma odmienne zdanie. W grupie sympatyków obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Polska 2050), gotowość do obrony deklaruje 21 proc. respondentów (6 proc. „zdecydowanie tak” i 15 proc. „raczej tak”), a 60 proc. tej grupy odpowiada negatywnie.

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Zamiar opuszczenia kraju w obliczu zagrożenia

Druga część sondażu dotyczyła zamiaru opuszczenia Polski w przypadku zagrożenia wojennego. Na pytanie: „Czy w sytuacji zagrożenia wojną będzie się starał/a się Pan / Pani wyjechać z Polski?”, respondenci udzielili następujących odpowiedzi. 10,2 proc. wskazało „zdecydowanie tak”, a 13 proc. „raczej tak”. „Raczej nie” odpowiedziało 30,5 proc. badanych, a „zdecydowanie nie” – 38,1 proc. 8,2 proc. respondentów nie miało zdania.

Łącznie 23,2 proc. badanych (10,2 proc. „zdecydowanie tak” i 13 proc. „raczej tak”) rozważa opuszczenie kraju w przypadku zagrożenia wojną. Zdecydowana większość, bo 68,6 proc. Polaków (30,5 proc. „raczej nie” i 38,1 proc. „zdecydowanie nie”), deklaruje zamiar pozostania w kraju, z czego ponad 38 proc. czyni to w sposób kategoryczny. Niewielki odsetek, 8,2 proc., nie ma zdania w tej kwestii.

Różnice ze względu na płeć

W kwestii ewentualnego wyjazdu, kobiety częściej niż mężczyźni rozważają taką możliwość. 25 proc. kobiet (16 proc. „zdecydowanie tak” i 9 proc. „raczej tak”) deklaruje zamiar opuszczenia kraju, podczas gdy 64 proc. z nich planuje pozostać. Wśród mężczyzn, 22 proc. bierze pod uwagę wyjazd, a 73 proc. stanowczo deklaruje pozostanie w Polsce, z czego 45 proc. wybiera odpowiedź „zdecydowanie nie”.

Różnice ze względu na preferencje polityczneAnaliza intencji wyjazdowych w kontekście preferencji politycznych pokazuje zbliżone tendencje. W elektoracie obozu rządzącego, 23 proc. respondentów (15 proc. „zdecydowanie tak” i 8 proc. „raczej tak”) wyraża chęć wyjazdu, natomiast 69 proc. deklaruje pozostanie. Wśród wyborców opozycji, 24 proc. ankietowanych planuje wyjazd, podczas gdy 76 proc. deklaruje, że nie opuści kraju, z czego 52 proc. odpowiada „zdecydowanie nie”.

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