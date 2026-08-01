Donald Trump złożył hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Ambasador zabrał głos

Ambasador USA Tom Rose uczcił 82. rocznicę Powstania Warszawskiego, składając hołd niezłomnemu duchowi narodu polskiego i bohaterom zrywu, podkreślając jednocześnie inspirujący charakter ich walki o wolność.

W swoim wystąpieniu ambasador przekazał mocne przesłanie o niezłomności Polski, stwierdzając, że skoro Adolf Hitler i Józef Stalin nie zdołali jej podbić, to nikt inny również nie zdoła, co stanowi ostrzeżenie dla współczesnych adwersarzy.

Powstanie Warszawskie było największym zrywem podziemia w okupowanej Europie, trwającym ponad dwa miesiące i skutkującym śmiercią około 18 tysięcy powstańców oraz 180 tysięcy cywilów, a także niemal całkowitym zniszczeniem Warszawy.

W symbolicznym geście upamiętnienia, ambasador USA w Polsce, Tom Rose, opublikował nagranie na platformie X, poświęcone 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. W swoim przesłaniu, dyplomata złożył hołd polskiemu narodowi.

- Prezydent Trump i naród amerykański - w tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie, niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego – oświadczył ambasador.

Odnosząc się do historycznych wydarzeń, Tom Rose przypomniał okoliczności wybuchu zrywu, który rozpoczął się 1 sierpnia 1944 roku.

- Osiemdziesiąt dwa lata temu, pierwszego sierpnia 1944 roku, mężczyźni, kobiety i dzieci Warszawy powstali przeciwko swoim nazistowskim okupantom w bohaterskiej lecz pechowej próbie odzyskania swojej wolności – powiedział ambasador, podkreślając heroizm uczestników.

W dalszej części wystąpienia, dyplomata poruszył kwestię uniwersalnego przesłania płynącego z polskiej historii, kierując je do współczesnych adwersarzy.

- Lekcja dla tych, którzy dzisiaj rzucają wyzywanie lub zagrażają Polsce – jeśli Adolf Hitler i Józef Stalin nie zdołali podbić Polski, to oni także nie mogą. Polska może zostać najechana, Polska może być okupowana, a nawet zdobyta, ale Polska nigdy się nie poddaje. Polska nie poddała się wtedy i nie podda się teraz – zaznaczył.

Dodał, że heroizm powstańców stanowi źródło inspiracji w walce o wolność.

- Ich przykład nadal inspiruje nas wszystkich, którzy cenimy wolność, i daje nam cel oraz siłę, by nieustannie walczyć o wolność – zadeklarował, kończąc swoje wystąpienie polskim pozdrowieniem: "Cześć bohaterom".

Tragiczny bilans Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, było największym zbrojnym zrywem podziemia w okupowanej Europie. Pomimo początkowych planów trwania zaledwie kilku dni, walki toczyły się przez ponad dwa miesiące, pochłaniając ogromne ofiary.

W trakcie działań bojowych zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Dodatkowo, około 3,5 tysiąca żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej, którzy próbowali wesprzeć walczącą stolicę we wrześniu 1944 roku, również poniosło śmierć. Największe straty dotknęły ludność cywilną – szacuje się, że zginęło około 180 tysięcy mieszkańców Warszawy. Po kapitulacji powstania, Niemcy wypędzili około 500 tysięcy ocalałych warszawiaków, a samo miasto zostało metodycznie zburzone, stając się symbolem totalnego zniszczenia i niezłomnej woli przetrwania.

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