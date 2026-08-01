Kto jest liderem prawicy po rozłamie w PiS? Polacy mają faworyta

Karol Nawrocki wysuwa się na pierwsze miejsce wśród konkretnych nazwisk postrzeganych jako lider prawicy, nieznacznie wyprzedzając Jarosława Kaczyńskiego.

Największa grupa Polaków uważa, że polska prawica nie ma obecnie żadnego przywódcy.

Otwarty konflikt między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, zakończony utworzeniem nowego klubu parlamentarnego przez byłego premiera, znacząco osłabił jego pozycję w oczach elektoratu opozycji.

Polska prawica doświadczyła niedawno poważnego kryzysu, który doprowadził do otwartego rozłamu. Konflikt między prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, a byłym premierem Mateuszem Morawieckim eskalował po ultimatum postawionym przez prezesa ugrupowania. Ten zażądał od posłów likwidacji wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń, w tym utworzonego przez Morawieckiego "Rozwoju Plus". Gdy frakcja byłego premiera odmówiła podporządkowania się temu żądaniu, sprawa została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego. W odpowiedzi Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, do którego dołączyło kilkudziesięciu posłów.

To wydarzenie jest postrzegane jako historyczny moment, kończący dotychczasowy monopol PiS na prawicy. Obie strony konfliktu publicznie wyraziły swoje stanowiska: Jarosław Kaczyński oskarżył byłego szefa rządu o próbę przejęcia partii, natomiast Mateusz Morawiecki ocenił decyzje kierownictwa PiS jako błąd, który osłabi opozycję.

Kto jest liderem prawicy?

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski sprawdzono, kogo Polacy widzą w roli prawdziwego lidera prawicowego obozu. Wyniki badania rzucają nowe światło na scenę polityczną, wskazując, że największa grupa badanych, aż 32,1 procenta, uważa, iż polska prawica nie ma obecnie żadnego przywódcy. Wśród konkretnych nazwisk, jako nowy faworyt, wyłania się Karol Nawrocki, wskazany przez 20,4 procenta Polaków. Tuż za nim plasuje się Jarosław Kaczyński z wynikiem 19,8 procenta, a minimalna różnica między nimi mieści się w granicach błędu statystycznego. Mateusz Morawiecki, po niedawnym buncie, może liczyć na poparcie 9,1 procenta ankietowanych. Dalsze miejsca zajmują Sławomir Mentzen z 4,5 procenta głosów, Przemysław Czarnek z poparciem na poziomie 2,6 procenta oraz Krzysztof Bosak, który uzyskuje 1,7 procenta. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 9,8 procenta uczestników badania.

Wybór elektoratu koalicji rządzącej

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej dominuje przekonanie o braku lidera prawicy – tę opcję wskazuje aż 55 procent z nich. Spośród wymienionych nazwisk, Jarosław Kaczyński wciąż pozostaje najbardziej wpływową postacią, z poparciem 19 procent. Karol Nawrocki zdobywa 12 procent, a Mateusz Morawiecki – 9 procent. Sławomir Mentzen przekonuje do siebie zaledwie 1 procent zwolenników rządu, natomiast Przemysław Czarnek i Krzysztof Bosak nie uzyskali w tej grupie żadnego wskazania.

Wyborcy PiS i Konfederacji

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców dzisiejszej opozycji. Dla nich nowym liderem staje się Karol Nawrocki, którego wskazuje niemal co trzeci badany w tej grupie (31 procent). Jarosław Kaczyński cieszy się poparciem 27 procent z nich. Co ciekawe, Mateusz Morawiecki notuje bardzo słaby wynik – tylko 3 procent wyborców opozycji widzi w nim lidera, co może świadczyć o negatywnej ocenie jego buntu przez twardy elektorat prawicy. Takie samo poparcie jak były premier ma Krzysztof Bosak (3 procent). Nieco lepszy wynik notują Sławomir Mentzen i Przemysław Czarnek (po 6 procent). 14 procent ankietowanych sympatyków opozycji uważa, że prawica nie ma dziś lidera.

Wśród samych wyborców Konfederacji (uwzględniając Konfederację i Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna) bezkonkurencyjny okazuje się Karol Nawrocki. Aż 37 procent z nich widzi w nim lidera prawicy, co jest wynikiem znacznie lepszym niż poparcie dla liderów ich własnej partii. Sławomir Mentzen zdobywa tu 12 procent głosów, a Krzysztof Bosak – tylko 6 procent. Jarosław Kaczyński jako lider prawicy odpowiada jedynie 8 procent zwolenników Konfederacji, a Mateusz Morawiecki ma w tej grupie zaledwie 5 procent poparcia.

W grupie "pozostałych wyborców" najwięcej wskazań (31 procent) uzyskuje odpowiedź, że prawica nie ma dziś lidera. Spośród nazwisk najwięcej wskazań ma natomiast Mateusz Morawiecki – 19 procent. Karol Nawrocki uzyskuje tu 15 procent, a Jarosław Kaczyński – 10 procent.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Kaczyński:

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