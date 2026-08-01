Przewodnicząca PE pokazała zdjęcie z powstańcem. Tak uczciła Powstanie Warszawskie

Roberta Metsola, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, złożyła hołd powstańcom warszawskim w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, podkreślając ich odwagę i poświęcenie.

Metsola zaznaczyła, że poświęcenie powstańców było fundamentem Europy, którą dziś znamy, oraz że ich dziedzictwo inspiruje do obrony wartości wolności, demokracji i pokoju.

W ramach swojego hołdu, Przewodnicząca PE wyróżniła i opublikowała zdjęcie z 94-letnim uczestnikiem powstania, Janem Antonim Witkowskim, nazywając go "europejskim bohaterem".

W sobotę 1 sierpnia, z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, wyraziła swój szacunek i podziw dla uczestników tego historycznego zrywu. Na platformie X podkreśliła znaczenie ich poświęcenia.

- Ich odwaga przypomina nam, że Europa, którą dziś cieszymy się, została zbudowana na poświęceniu zwykłych ludzi - napisała.

Spotkanie z bohaterem

Maltańska polityk, stojąca na czele europejskiego parlamentu, udostępniła również w mediach społecznościowych fotografię, na której pozuje z Janem Antonim Witkowskim, pseudonim "Jaś". Pan Witkowski, urodzony w 1931 roku, jest weteranem Powstania Warszawskiego. Metsola w swoim wpisie określiła go mianem „europejskiego bohatera”.

- 94-letni Jan Antoni Witkowski jest europejskim bohaterem. 82 lata temu, gdy wchodził dopiero w wiek nastoletni, dołączył do swojego ojca w Powstaniu Warszawskim, aby walczyć o wolność i godność człowieka. Dziś oddajemy hołd Janowi, wszystkim tym, którzy przeżyli, oraz wszystkim tym, którzy oddali swoje życie - napisała.

W dalszej części swojej wypowiedzi Przewodnicząca Metsola podkreśliła uniwersalny wymiar heroizmu powstańców oraz jego trwały wpływ na kontynent europejski.

- Ich odwaga przypomina nam, że Europa, którą się dziś cieszymy, została zbudowana na poświęceniu zwykłych ludzi, którzy wybrali niezwykłe męstwo. Ich historia to historia Europy. A ich dziedzictwo nadal inspiruje nas do obrony wartości wolności, demokracji i pokoju dla przyszłych pokoleń - podkreśliła.

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