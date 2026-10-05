Gen. Leon Komornicki o obronności Polski. „Brakuje strategii, odpowiednich przepisów i przygotowanych rezerw”

Zdaniem Komornickiego Polsce brakuje jasno określonej strategii bezpieczeństwa narodowego

Wskazał, że prawo powinno być dostosowane do zagrożeń hybrydowych

Opowiedział się za odwieszeniem poboru, by zbudować zorganizowane rezerwy operacyjne

Według Komornickiego wojsko powinno częściej ćwiczyć w pełnym składzie

Strategia bezpieczeństwa ma wyznaczać cele państwa

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego powinna jasno określać cel polityczny, priorytety sił zbrojnych i sposób odstraszania potencjalnego przeciwnika, przekonywał Komornicki. Za najważniejsze zadanie państwa uznał utrzymanie pokoju, stworzenie warunków do rozwoju oraz zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie.

Brak jasno określonych założeń utrudnia prowadzenie konsekwentnej polityki obronnej, a sojusznikom rozpoznanie polskich priorytetów. Generał zwracał też uwagę, że kwestie bezpieczeństwa zbyt łatwo stają się w debacie publicznej elementem bieżących sporów politycznych.

Prawo na czas wojny hybrydowej

Mówił także o zapowiadanych regulacjach dotyczących m.in. przerzutu wojsk sojuszniczych. Jego zdaniem przepisy potrzebne w czasie kryzysu lub wojny hybrydowej powinny być gotowe wcześniej i stanowić część szerszego systemu bezpieczeństwa.

Zwracał uwagę, że żołnierze i dowódcy mogą obawiać się konsekwencji prawnych użycia broni podczas wykonywania rozkazów. Jego zdaniem władze cywilne i wojskowe powinny zapewnić im jasne zasady działania oraz ochronę prawną podczas wykonywania zadań.

Atak może nadejść z powietrza

Komornicki nie zgodził się z przekonaniem, że głównym sygnałem bezpośredniego zagrożenia byłaby koncentracja rosyjskich wojsk przy granicach. Jego zdaniem współczesny konflikt może zacząć się od zmasowanego ataku z powietrza, w tym z użyciem dronów, jeszcze przed rozwinięciem wojsk lądowych.

Podkreślał znaczenie obrony przeciwpowietrznej i zdolności reagowania na działania hybrydowe. Jego zdaniem NATO nie ma wystarczająco spójnego planu działania na taki scenariusz, a europejska obrona powietrzna wymaga wzmocnienia.

Pobór miałby pomóc zbudować ćwiczące rezerwy

Komornicki opowiedział się za odwieszeniem poboru, ale nie traktował go jako alternatywy dla armii zawodowej. W jego koncepcji służba miałaby przede wszystkim pomóc stworzyć rezerwowy korpus operacyjny, z przydziałami mobilizacyjnymi, skadrowanymi jednostkami i żołnierzami regularnie uczestniczącymi w szkoleniach.

W takim korpusie ćwiczyliby nie tylko pojedynczy rezerwiści, lecz także całe zespoły i jednostki, od drużyn po brygady. Przed wybuchem konfliktu formacja powinna mieć przydzielony sprzęt, amunicję i zapasy.

Powszechny pobór w Polsce zawieszono podczas przechodzenia na model armii zawodowej. Ostatnie wcielenia odbyły się około 2008–2010 roku. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę do debaty publicznej wrócił temat rozbudowy rezerw i szkolenia obywateli, jednak rząd nie ogłosił planu szybkiego odwieszenia poboru.

Wojsko powinno ćwiczyć w pełnym składzie

Poruszył także kwestię szkolenia wojska. Jego zdaniem najważniejsze ćwiczenia bojowe powinny odbywać się przede wszystkim w brygadach, gdzie są żołnierze i sprzęt, a nie ograniczać się do struktur sztabowych.

Komornicki przypomniał o wieloletniej przerwie w ćwiczeniach dywizyjnych z udziałem wojsk. Ocenił, że regularne szkolenie całych jednostek jest konieczne, by sprawdzać ich gotowość do działania i weryfikować plany operacyjne.

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