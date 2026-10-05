Nawrocki podpisał ustawę o podatku od zysków koncernów paliwowych. Przepisy trafiły też do TK

Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych

Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ma wątpliwości co do jej zgodności z konstytucją

Spór dotyczy tego, czy przepisy mogą objąć wcześniejsze zyski oraz czy firmy przerzucą koszty podatku na klientów

Zdaniem Joanny Scheuring-Wielgus decyzje Pałacu Prezydenckiego są częścią strategii konfliktu z rządem

Podatek ma objąć zyski od marca 2026 roku

We wrześniu 2026 roku Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki podpisał ją 1 października. W orędziu przekonywał, że nowe przepisy szybko obniżą ceny paliw na stacjach.

Po podpisaniu ustawy prezydent skierował ją także do Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości dotyczą między innymi tego, że podatek ma objąć zyski osiągnięte od marca 2026 roku, czyli sprzed wejścia przepisów w życie. Pojawia się również pytanie, czy firmy nie przerzucą części kosztów podatku na konsumentów.

Europosłanka zarzuca prezydentowi niespójny przekaz

W „Expressie Biedrzyckiej” Joanna Scheuring-Wielgus oceniła, że podpisanie ustawy oznacza zmianę wcześniejszego stanowiska Pałacu Prezydenckiego. Jak mówiła, prezydent i ministrowie z jego kancelarii wcześniej przedstawiali te przepisy jako wadliwe i niekonstytucyjne. Europosłanka pozytywnie oceniła sam podpis, ale podważała potrzebę wygłoszenia orędzia poświęconego wyłącznie tej decyzji.

Kamila Biedrzycka zwróciła też uwagę na rozbieżność między orędziem prezydenta a uzasadnieniem jego wcześniejszego projektu. Jak wskazała, w projekcie zakłócenia na rynku paliw opisano jako niezależne od przedsiębiorców i rządu. Tymczasem w orędziu prezydent obarczał rząd odpowiedzialnością za wysokie ceny paliw. Scheuring-Wielgus uznała ten przekaz za niespójny.

Weta prezydenta w tle sporu z rządem

Scheuring-Wielgus łączyła sprawę podatku od zysków koncernów paliwowych z innymi decyzjami prezydenta dotyczącymi ustaw uchwalonych przez parlament. Wskazała między innymi na weta wobec przepisów o kryptowalutach, dostępie do komunikacji publicznej i unijnym akcie o usługach cyfrowych, czyli DSA. Jej zdaniem działania Kancelarii Prezydenta mają przede wszystkim zaostrzać spór z rządem.

Jej zdaniem jest to element strategii Karola Nawrockiego, która ma wzmacniać jego pozycję po prawej stronie sceny politycznej. Europosłanka oceniła też, że przedłużający się konflikt może zaszkodzić prezydentowi. To jej polityczna ocena, a nie potwierdzony skutek decyzji głowy państwa.

Rozmówczynie spierały się także o losy prezydenckiego projektu w Sejmie. Scheuring-Wielgus zastrzegła, że mówi z pamięci, i sugerowała, że prace nad projektem mogły zostać wstrzymane. Biedrzycka odpowiadała, że dokument wpłynął do Sejmu 18 września, jeszcze tego samego dnia trafił do Biura Legislacyjnego, a później został skierowany do opiniowania i konsultacji.

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