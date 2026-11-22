Bogucki zachęca do udziału w manifestacji

Informacja o planowanym zgromadzeniu pojawiła się w mediach społecznościowych Zbigniewa Boguckiego. Szef Kancelarii Prezydenta poinformował, że spotkanie odbędzie się w niedzielę 22 listopada o godz. 14.

Miejscem manifestacji będzie plac Armii Krajowej 1, przed Urzędem Miasta Szczecin. Jej hasłem jest obrona Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrażenie poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Zaproszenie opublikował również Klub „Gazety Polskiej” w Szczecinie, który odpowiada za organizację wydarzenia. Informacje o zgromadzeniu znalazły się także na mapie ogólnopolskich protestów.

Spór o Trybunał Konstytucyjny bardzo się zaostrza

Manifestacja w Szczecinie odbywa się w czasie poważnego sporu politycznego i prawnego wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zaangażował się w rozmowy dotyczące rozwiązania kryzysu wokół tej instytucji.

16 listopada w Belwederze odbyły się konsultacje z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Rozmowom przewodniczył Zbigniew Bogucki. Uczestniczyli w nich przedstawiciele między innymi PSL, Polski 2050 oraz środowisk opozycyjnych. Zabrakło natomiast reprezentantów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Spór dotyczy między innymi statusu sędziów, funkcjonowania Trybunału oraz sposobu rozwiązania kryzysu. Prezydent zapowiadał dalsze rozmowy z przedstawicielami ugrupowań politycznych.

Protesty nie tylko w Szczecinie

Szczecińska manifestacja jest częścią szerszej akcji organizowanej przez Kluby „Gazety Polskiej”. Podobne zgromadzenia zaplanowano na 22 listopada również w innych miastach.

W niedzielę protesty odbędą się między innymi w Wałbrzychu, Zamościu, Skierniewicach i Katowicach. W Warszawie trwa natomiast protest w formie miasteczka namiotowego przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha.

Organizatorzy zapowiadają, że akcja ma być wyrazem sprzeciwu wobec sytuacji wokół Trybunału oraz manifestacją poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Już jutro, w niedzielę 22 listopada, w Szczecinie odbędzie się spotkanie w obronie Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrażające poparcie dla Prezydenta RP Karola Nawrockiego🇵🇱 📅 22 listopada, godz. 14:00 📍 Plac Armii Krajowej 1, przed Urzędem Miasta Szczecin Do zobaczenia! https://t.co/kYanhTit3Q— Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) November 21, 2026

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