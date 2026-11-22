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Bogucki zachęca do udziału w manifestacji
Informacja o planowanym zgromadzeniu pojawiła się w mediach społecznościowych Zbigniewa Boguckiego. Szef Kancelarii Prezydenta poinformował, że spotkanie odbędzie się w niedzielę 22 listopada o godz. 14.
Miejscem manifestacji będzie plac Armii Krajowej 1, przed Urzędem Miasta Szczecin. Jej hasłem jest obrona Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrażenie poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.
Zaproszenie opublikował również Klub „Gazety Polskiej” w Szczecinie, który odpowiada za organizację wydarzenia. Informacje o zgromadzeniu znalazły się także na mapie ogólnopolskich protestów.
Spór o Trybunał Konstytucyjny bardzo się zaostrza
Manifestacja w Szczecinie odbywa się w czasie poważnego sporu politycznego i prawnego wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zaangażował się w rozmowy dotyczące rozwiązania kryzysu wokół tej instytucji.
16 listopada w Belwederze odbyły się konsultacje z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Rozmowom przewodniczył Zbigniew Bogucki. Uczestniczyli w nich przedstawiciele między innymi PSL, Polski 2050 oraz środowisk opozycyjnych. Zabrakło natomiast reprezentantów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
Spór dotyczy między innymi statusu sędziów, funkcjonowania Trybunału oraz sposobu rozwiązania kryzysu. Prezydent zapowiadał dalsze rozmowy z przedstawicielami ugrupowań politycznych.
Protesty nie tylko w Szczecinie
Szczecińska manifestacja jest częścią szerszej akcji organizowanej przez Kluby „Gazety Polskiej”. Podobne zgromadzenia zaplanowano na 22 listopada również w innych miastach.
W niedzielę protesty odbędą się między innymi w Wałbrzychu, Zamościu, Skierniewicach i Katowicach. W Warszawie trwa natomiast protest w formie miasteczka namiotowego przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha.
Organizatorzy zapowiadają, że akcja ma być wyrazem sprzeciwu wobec sytuacji wokół Trybunału oraz manifestacją poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.