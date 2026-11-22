Trump i Putin jak starzy przyjaciele

Donald Trump opublikował w sobotę w serwisie Truth Social serię grafik i zdjęć związanych z jego niedawną wizytą w Chinach. Szczególną uwagę zwrócił obraz przedstawiający amerykańskiego prezydenta podczas powitania z Władimirem Putinem. Podpisano je krótko: „Mój przyjaciel”.

Grafikę udostępnił również Kiriłł Dmitrijew, wysłannik rosyjskiego przywódcy. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy Trump publicznie podkreśla dobre relacje z gospodarzem Kremla. W czwartek, podczas spotkania na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen, również nazwał Putina swoim przyjacielem.

Xi Jinping też znalazł się w gronie przyjaciół

Na opublikowanych przez Trumpa grafikach znalazł się także przywódca Chin Xi Jinping. Zdjęcie przedstawiające powitanie obu polityków opatrzono podpisem „Przyjaciele”.

Jeszcze większe zainteresowanie wzbudza jednak inne zestawienie. Trump pokazał obok siebie fotografię Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla z konferencji teherańskiej oraz współczesne zdjęcie przedstawiające jego samego, Putina i Xi Jinpinga.

Podpis pod grafiką brzmi: „Mocarstwa. 1945, 2026”. To wyraźne nawiązanie do wielkich przywódców, którzy decydowali o losach świata podczas II wojny światowej.

Trump broni swoich relacji z Putinem

Amerykański prezydent nie ukrywa, że łączą go z rosyjskim przywódcą dobre stosunki. W piątek, zapytany, czy uważa Putina za przyjaciela Ameryki, nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć. Podkreślił jednak, że ich osobiste relacje są „fantastyczne”.

– Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre – powiedział Trump.

Przypomniał również, że od dawna zna rosyjskiego przywódcę. Wspomniał nawet o aferze dotyczącej powiązań jego otoczenia z Rosją, twierdząc, że Putin był wówczas wobec niego „bardzo miły”.

Trump zwrócił też uwagę na rosyjski arsenał nuklearny. Jak podkreślił, Rosja dysponuje ogromną liczbą głowic jądrowych i zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem ich liczby.

„Wojna powinna trwać jeden dzień”

Prezydent USA odniósł się także do wojny w Ukrainie. Nie szczędził przy tym krytycznych słów pod adresem Putina, choć jednocześnie bronił ich dobrych osobistych kontaktów.

– Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób – stwierdził Trump.

Nie spodobała mu się również krytyka ze strony osób, które negatywnie oceniają jego dobre relacje z rosyjskim przywódcą. Nazwał ich „głupimi ludźmi”.

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