Antoni Macierewicz może pochwalić się wyjątkowo zasobnym portfelem. Z dokumentów finansowych 78-letniego parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości wyłania się obraz człowieka o bardzo stabilnej sytuacji materialnej. Choć najwyższym składnikiem jego dochodów jest uposażenie poselskie, istotną część wpływów stanowi także imponujące świadczenie emerytalne.

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W ciągu roku były minister obrony narodowej otrzymał z ZUS dokładnie 109 194,73 zł brutto. Oznacza to, że co miesiąc na konto polityka trafia średnio ok. 9 100 zł brutto emerytury. To kwota ponad dwukrotnie wyższa niż przeciętne świadczenie wypłacane w Polsce. Tak wysokie przelewy to efekt wielu lat pracy na kluczowych stanowiskach państwowych oraz faktu, że poseł mimo wieku pozostaje aktywny zawodowo i wciąż odprowadza składki.

Prawie 300 tysięcy rocznie z kasy państwa

Emerytura to jednak tylko część wpływów, jakie Antoni Macierewicz inkasuje z publicznych pieniędzy. Jako czynny polityk zasiadający w sejmowych ławach może liczyć na regularne przelewy z Kancelarii Sejmu. W ubiegłym roku (2025) poseł pobrał 139 011,76 zł uposażenia oraz 46 069,95 zł diety parlamentarnej.

Kiedy podliczy się wszystkie te źródła, okazuje się, że roczne dochody Macierewicza zamknęły się w kwocie 294 276,44 zł brutto. Daje to średnio niemal 24,5 tys. zł miesięcznie, które płyną do niego prosto z kasy państwa.

Milionowy majątek małżeństwa

Wysokie zarobki pozwalają parlamentarzyście na gromadzenie pokaźnego kapitału. Antoni Macierewicz stawia na bezpieczne oszczędzanie – aż 482 029 zł ulokował w obligacjach skarbowych. Do tego dochodzi blisko 70 tysięcy złotych zgromadzonych w funduszach TFI i PKO TFI. Na bieżącym koncie bankowym polityk trzyma jedynie niecałe 8 tysięcy złotych.

Co ciekawe, poseł formalnie nie posiada żadnej nieruchomości. Choć w jego oświadczeniu widnieje 55-metrowe mieszkanie spółdzielcze o wartości 600–700 tysięcy złotych oraz działka rekreacyjna z drewnianym domkiem (wyceniana na 80–100 tys. zł), oba te składniki majątku stanowią wyłączną własność jego żony. Małżonka polityka dysponuje również własnymi oszczędnościami w wysokości ponad 373 tysięcy złotych. Łącznie zasoby finansowe pary sięgają blisko miliona złotych.

Jedynym większym składnikiem majątku ruchomego, który polityk zadeklarował jako własny, jest samochód Toyota Corolla z 2022 roku.

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