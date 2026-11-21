NATO odpowiada na incydent nad Polską

W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej. Głównym tematem rozmów będzie naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty podczas jednego z największych ataków na zachodnią Ukrainę.

Polskę podczas rozmów reprezentować będzie wiceminister obrony Paweł Zalewski. To właśnie wtedy mają zostać przedstawione propozycje dotyczące dodatkowego wsparcia dla bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu.

Kosiniak-Kamysz: „Otrzymamy silne wsparcie”

Szef MON poinformował o planowanych działaniach w sobotę wieczorem za pośrednictwem platformy X.

„W najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy! W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, na którym przedstawimy konkretne propozycje i określimy nowe możliwości działania” - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony przekazał również, że w sobotę rozmawiał z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie gen. Alexusem Grynkewichem. Podziękował także sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Ruttemu za deklarację wsparcia dla Polski.

Trzy rosyjskie obiekty wtargnęły nad Polskę

Do zdarzenia, które wywołało reakcję NATO, doszło w piątek nad ranem. Według informacji służb trzy rosyjskie obiekty wtargnęły w przestrzeń powietrzną południowo-wschodniej Polski podczas zmasowanego ataku na Ukrainę.

Na Podkarpaciu odnaleziono dwa obiekty, a kolejny spadł na terenie Lubelszczyzny. Wstępne ustalenia wskazują, że mogły to być rakiety oraz dron odrzutowy. Na szczęście nikt nie został ranny.

Rutte: „Musimy dokładnie ustalić, co się stało”

Do sytuacji odniósł się również sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który w sobotę przebywał z wizytą w Warszawie. Jak podkreślił, pozostawał w stałym kontakcie zarówno z premierem, jak i prezydentem Polski.

Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało. Dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dowiedzieć się dokładnie, gdzie są zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony, aby w razie konieczności wdrożyć jakieś zmiany - zaznaczył Rutte.

Najważniejszy organ NATO zbierze się w Brukseli

Rada Północnoatlantycka jest najważniejszym organem decyzyjnym NATO. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Sojuszu, najczęściej ambasadorowie przy NATO, choć w wyjątkowych sytuacjach obraduje także na szczeblu ministrów lub szefów państw i rządów.

Poniedziałkowe spotkanie ma być sygnałem, że Sojusz traktuje incydent nad terytorium Polski bardzo poważnie. Oczekiwane propozycje mogą oznaczać wzmocnienie systemu monitorowania i ochrony wschodniej granicy NATO, która od początku wojny w Ukrainie pozostaje jednym z kluczowych obszarów bezpieczeństwa całego Sojuszu.

W najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy! W poniedzialek w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, na którym przedstawimy konkretne propozycje i określimy nowe możliwosci działania. W sprawie uzgodnienia szczegółów działania byłem dziś w kontakcie z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie generałem Alexusem Grynkewichem. Za deklarację w tej sprawie dziękuję @SecGenNATO Markowi Rutte 🤝— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 21, 2026

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