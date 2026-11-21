Trzy obiekty spadły na polskie terytorium

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, podczas rosyjskich nalotów na Ukrainę. Trzy obiekty latające spadły w miejscowościach Nowy Lipowiec w województwie lubelskim oraz Rudnik nad Sanem i Mołodycz na Podkarpaciu.

W Nowym Lipowcu obiekt runął na pole przy lesie i stanął w ogniu. Świadkowie słyszeli również wybuch. W okolicach Rudnika nad Sanem znaleziono w lesie szczątki nieznanego obiektu. Z kolei w Mołodyczu obiekt spadł na niezabudowanym terenie, około 280 metrów od domku letniskowego. Na szczęście nikogo w nim nie było.

Sikorski zapowiada protest wobec Rosji

Do incydentu odniósł się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Podkreślił, że rząd czeka na jednoznaczne potwierdzenie wszystkich faktów, ale zapowiedział zdecydowaną reakcję dyplomatyczną. – Oczywiście będziemy komunikować nasze ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej – powiedział minister.

Dodał, że sprawa będzie omawiana również w Brukseli, zarówno na szczeblu wojskowym, jak i politycznym. Polska chce więc poruszyć ten incydent nie tylko w kontaktach z Moskwą, ale także na forum europejskim.

Rakieta Ch-101 i rosyjski dron?

Wstępne informacje przedstawił w piątek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, podczas nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną najprawdopodobniej wleciały dwie rosyjskie rakiety i jeden dron.

W Nowym Lipowcu mogła spaść rakieta Ch-101. Szczątki znalezione w Rudniku nad Sanem również mogą należeć do rakiety. Natomiast obiekt, który spadł w Mołodyczu, mógł być dronem odrzutowym.

Służby sprawdziły miejsca upadku

Po znalezieniu obiektów do pracy przystąpiły specjalistyczne służby. W Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem zakończono sprawdzanie terenu pod kątem zagrożeń radiologicznych, chemicznych oraz obecności materiałów wybuchowych.

Najważniejsze, że w wyniku piątkowego incydentu nikt nie został poszkodowany. Rząd czeka teraz na potwierdzenie szczegółów zdarzenia i ustalenie pochodzenia wszystkich znalezionych szczątków.

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