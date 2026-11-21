Profesor Jerzy Bralczyk zyskał zaskakującą popularność w nowych kręgach po wypowiedzi o "zdychaniu" zwierząt, co doprowadziło do zaproszenia go na konferencję prawicową, mimo że sam określa się jako konserwatysta językowy, ale ideologicznie bliżej mu do socjalizmu.

Bralczyk ocenia Donalda Tuska jako wiarygodnego mówcę, który wierzy w swoje słowa, podczas gdy Jarosław Kaczyński, mówiąc "pod nosem", buduje wrażenie niepodważalności.

Mimo sprawności językowej, Trzaskowski ma wadę w mimice – podniesione i pomarszczone czoło, które sygnalizuje zdziwienie lub zatroskanie, co nie sprzyja postrzeganiu polityka jako sprawczego.

Profesor Jerzy Bralczyk, który niedawno znalazł się w ogniu krytyki po swojej wypowiedzi o „zdychaniu” zwierząt, przyznaje, że kontrowersje te przyniosły mu zaskakującą popularność w nowych kręgach. Językoznawca jest przekonany, że to właśnie przez „zdychającego psa” zaproszono go na konferencję prawicowych środowisk „Kierunek Polska”.

- Bardzo im się to podobało, bo to jest prawicowe i konserwatywne. Psy zdychają. Murzyni są czarni - podsumował krótko. Co ciekawe, prof. Bralczyk zaznaczył, że choć językowo jest konserwatystą, to ideologicznie bliższe jest mu „myślenie socjalistyczne”.

Tusk wierzy w swoje słowa, Kaczyński mruczy

Ekspert został poproszony o ocenę czołowych polskich polityków. Zdaniem prof. Bralczyka przewodniczący Tusk wypada w swoich przemówieniach bardzo wiarygodnie. Według językoznawcy mówi on jak osoba, która naprawdę wierzy we własne słowa, co czyni go niezwykle przekonującym dla odbiorców.

- Tusk mówi jak ktoś, kto wierzy w to, co mówi. To słychać od pierwszego zdania. Jest sens, jest kierunek, jest myśl. Nawet jeśli ktoś Tuska nie znosi, to musi przyznać jedno. On mówi do ludzi, a nie obok nich. Nie bełkocze sloganami. Nie rzuca haseł jak petard. Buduje zdania, które coś znaczą. I bierze za nie odpowiedzialność - ocenił.

Inaczej mówi Jarosław Kaczyński. Prezes Kaczyński, według obserwacji profesora, często mówi do dziennikarzy „jakby od niechcenia, pod nosem”. Taki sposób mówienia buduje uwagę i przekonanie, że polityk mówi rzeczy niepodważalne.

- Kaczyński w tym zestawieniu wypada jak relikt. Mamrocze. To słowo jest bezlitosne, bo idealnie trafione. Mamrotanie to dźwięk władzy, która się kończy. Władzy zmęczonej, zamkniętej, podejrzliwej wobec świata. Słowa nie niosą już emocji, tylko resztki gniewu i urazy. Jakby lider sam nie wierzył, że ktoś jeszcze słucha - podsumował.

Co z czołem Rafała Trzaskowskiego?

Zaskakująca ocena dotyczyła również Rafała Trzaskowskiego. Choć profesor nazwał go „językowo bardzo sprawnym”, to dostrzegł u niego wadę w mimice, która może wpływać na jego wizerunek. Chodzi o czoło polityka.

- Podniesione i pomarszczone czoło pokazuje albo zdziwienie, albo zatroskanie. Obie te cechy nie są szczególnie dobrze postrzegane u polityka. I nie wiążą się z poczuciem sprawczości - tłumaczył prof. Bralczyk.

„Prezydent Nawrocki w przemówieniach krzyczy”

Ekspert ocenił też wystąpienia prezydenta Nawrockiego. Językoznawca zwrócił uwagę na to, że prezydent Nawrocki w przemówieniach krzyczy. Według Bralczyka dla wielu odbiorców może być to drażniące. Profesor wspomniał, że krzyk, podobnie jak „nadęty patos”, to metody krótkoterminowe.

Najwięcej ciepłych słów profesor miał jednak dla Aleksandra Kwaśniewskiego. Został nazwany politykiem, który „nie jest banalny” i potrafi artykułować słowa w tempie idealnie dopasowanym do możliwości przyswajania ich przez słuchaczy. Ciepłe słowa padły również pod adresem Szymona Hołowni, który był niegdyś uczniem profesora, oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, choć w przypadku tego ostatniego ekspert zaznaczył, że polityk ten niekoniecznie pasuje do tematów związanych z wojskowością.

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