Prawo i Sprawiedliwość ma w niektórych sondażach zaledwie 16 proc. poparcia, więc żeby po wyborach parlamentarnych w 2027 r. wrócić do władzy, partia musi znaleźć koalicjantów. Na pewno może liczyć na Konfederację Sławomira Mentzena (40 l.) i Krzysztofa Bosaka (44 l.), która ma obecnie poparcie sondażowe na poziomie ok. 15 proc. Ale trzydzieści procent to wciąż za mało, aby uzyskać sejmową większość. Nawet jeśli do tych koalicjantów dołączy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (58 l.), to koalicja zyska zaledwie 5-6 proc. mandatów w Sejmie więcej. Oznacza to, że w grę wejdzie także koalicja z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która ma w sondażach ok. 8 proc. i rośnie w siłę.

Problem w tym, że antysystemowy europoseł Braun i jego współpracownicy nie są typowymi politykami, ale awanturnikami politycznymi. Sam Jarosław Kaczyński uważa, że Braun jest niebezpieczny. - Bardzo niebezpieczny. W żadnym wypadku nie można się godzić na funkcjonowanie takiej osoby w polityce, na jej poglądy – powiedział na początku roku Kaczyński. - To, co robi Braun, to nie jest normalna część życia publicznego i nie ma o czym rozmawiać – dodał prezes PiS.

Rzeczywiście, Grzegorz Braun popiera Rosję i irański reżim, jest antyeuropejski i jest antysemitą, który neguje Holokaust. Poza tym grożą mu wyroki. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe toczy się już proces Brauna dotyczący m.in. zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r., a także wydarzeń w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, gdzie Braun przerwał wystąpienie historyka. Europoseł Konfederacji Korony Polskiej wydłuża postępowanie, nie stawiając się na rozprawy i przedstawiając zaświadczenia lekarskie.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała niedawno do sądu nowy akt oskarżenia przeciwko Braunowi. Obejmuje on cztery zarzuty: kradzieży ukraińskiej flagi zdjętej z budynku urzędu miasta w Białej Podlaskiej, zabrania flagi UE z Ministerstwa Przemysłu w Katowicach, zniszczenia wystawy poświęconej osobom LGBT+, prezentowanej w Sejmie, a także zniesławienia Muzeum POLIN i organizatorów akcji „Żonkile” podczas debaty prezydenckiej.

Z takimi poglądami i zarzutami Braun jako koalicjant może być problemem dla PiS. Szczególnie, że lider Konfederacji Korony Polskiej ostro krytykuje rządu Zjednoczonej Prawicy, nazywając je rządami łże-prawicy. – Przez Morawieckiego i Kaczyńskiego średnia długość życia skróciła się o dwa lata – powiedział Grzegorz Braun w jednym z wywiadów.

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Jarosław Kaczyński i inni politycy PiS zdają sobie z sprawę, jak kłopotliwa będzie koalicja z radykałem, lecz zdają sobie też sprawę, że bez Konfederacji Korony Polskiej za rok nie opuszczą opozycyjnych ław w Sejmie.

Wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym w nocy z 30 na 31 października na chwilę zjednoczyły większość ugrupowań prawicowych, których liderzy pojawili się na manifestacji pod gmachem TK. Przyszedł też Braun, który zamieścił później w internecie selfie zrobione z prezesem PiS, na którym Jarosław Kaczyński wyraźnie się uśmiecha.

Czyżby to oznaka ocieplenia wzajemnych relacji? - To zbyt daleko idące wnioski z sytuacji, która miała charakter fizyczny – tłumaczył się później Kaczyński dziennikarzom. A co z wyrazem twarzy na selfie? - Jeżeli pan moją minę ocenia jako zadowoloną, to dziękuję. Z tego wynika, że mam ciągle zadowoloną minę – odparł lider PiS dziennikarzowi w Sejmie.

Czy koalicja PiS i Konfederacji Korony Polskiej dojdzie do skutku? Dowiemy się o tym za rok, a już teraz takie pytanie zadał ankietowanym Instytut Badań Pollster w sondażu dla „Super Expressu”. Okazuje się, że większość ankietowanych (39 proc.) odpowiedziała stanowczo: „nie”. W koalicję wierzy jednak 28 proc. ankietowanych, a 33 proc. nie ma na ten temat zdania. Badanie wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.

Politolog, prof. Kazimierz Kik: Będzie koalicja Kaczyńskiego z Braunem

Stawiam, że zwycięży chęć powrotu do władzy, dlatego koalicja PiS i Konfederacji Korony Polskiej jest pewna. Kaczyński jest skazany na Brauna. Jarosław Kaczyński podejmie wszystkie kroki, jakie trzeba będzie podjąć, aby zrealizować cel, czyli odebrać władzę KO. Zresztą Braun jest PiS-owi potrzebny, oczywiście po pewnym ujednoliceniu całej prawicy, ponieważ jest radykałem, a jest teraz czas radykałów. Nie wiadomo tylko jak zachowa się socjalny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który słyszy o negatywnym stosunku Grzegorza Brauna do świadczeń socjalnych, które wprowadził rząd PiS.