Prokurator Generalny Waldemar Żurek zawiesił swoją zastępczynię, Beatę Marczak, z pełnienia obowiązków w pionie przestępczości zorganizowanej i korupcji na 6 miesięcy.

Decyzja ta, podjęta w piątek 20 listopada, jest związana z postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym sposobu sprawowania przez Marczak nadzoru służbowego.

Rzecznik dyscyplinarny zbada, czy doszło do "oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa lub uchybienia godności urzędu", a zawieszenie ma charakter zabezpieczający.

Żurek podkreślił, że "nikt w prokuraturze nie stoi ponad prawem ani poza kontrolą", co ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instytucji.

To była szybka i zdecydowana decyzja. W piątek 20 listopada prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o odsunięciu od obowiązków swojej zastępczyni, Beaty Marczak. Prokurator odpowiedzialna za pion przestępczości zorganizowanej i korupcji przez najbliższe pół roku nie będzie mogła wykonywać swojej pracy. Decyzja szefa prokuratury weszła w życie w trybie natychmiastowym.

Waldemar Żurek nie gryzł się w język, tłumacząc powody swojej decyzji w mediach społecznościowych.

„Odsunąłem prokurator Beatę Marczak od obowiązków służbowych w pionie przestępczości zorganizowanej i korupcji na 6 miesięcy” – napisał na serwisie X. Dodał przy tym wymowne zdanie: „Nikt w prokuraturze nie stoi ponad prawem ani poza kontrolą”.

Odsunąłem prokurator Beatę Marczak od obowiązków służbowych w pionie przestępczości zorganizowanej i korupcji na 6 miesięcy. Decyzja jest natychmiast wykonalna i zapadła w związku z postępowaniem wyjaśniającym Rzecznika Dyscyplinarnego dotyczącym sposobu sprawowania przez nią nadzoru. Nikt w prokuraturze nie stoi ponad prawem ani poza kontrolą.— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 20, 2026

Poważne zarzuty pod adresem prokurator

Oficjalne powody zawieszenia Beaty Marczak są bardzo poważne. Jak poinformowała rzecznik prasowy prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, Waldemar Żurek powołał specjalnego rzecznika dyscyplinarnego, Jakuba Mytycha, do zbadania sprawy. Postępowanie wyjaśniające ma sprawdzić, jak prokurator Marczak sprawowała nadzór służbowy nad podległym jej departamentem.

Śledczy badają sprawę pod kątem „możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu”. Prokuratura argumentuje, że zawieszenie Marczak ma charakter zabezpieczający i jest niezbędne dla „prawidłowego funkcjonowania prokuratury oraz interesu publicznego”.

Konflikt w prokuraturze?

Beata Marczak to postać doskonale znana w środowisku śledczych. Swoją funkcję objęła w marcu 2017 roku, jeszcze za czasów, gdy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro. Zanim trafiła na szczyty prokuratorskiej hierarchii, przeszła wszystkie szczeble kariery w Łodzi – od prokuratury rejonowej po regionalną.

Choć Waldemar Żurek nie wskazał konkretnych spraw, które legły u podstaw jego decyzji, pewne światło na sprawę rzucają ustalenia Radia Wnet. Według tych informacji, w ostatnich miesiącach między prokurator Marczak a jej szefem miało dochodzić do tarć. Zastępczyni prokuratora generalnego miała kwestionować decyzje Żurka dotyczące odwoływania prokuratorów z delegacji w wydziałach zamiejscowych na Śląsku i Mazowszu.

Beacie Marczak przysługuje teraz prawo do złożenia odwołania od decyzji prokuratora generalnego do sądu dyscyplinarnego.

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