Szymon Hołownia jest kandydatem na ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej, a jego nominacja została pozytywnie zaopiniowana 16 listopada.

Jeśli zostanie ambasadorem, będzie urzędował w XVI-wiecznym Palazzo Delfini w Rzymie, położonym przy Via dei Delfini 16, gdzie polska ambasada mieści się od 1997 roku.

Pałac charakteryzuje się eleganckimi, zabytkowymi wnętrzami z drewnianymi stropami i marmurowymi kominkami, a także ma historyczne znaczenie jako dawne miejsce zamieszkania św. Ignacego Loyoli.

Ostateczna decyzja o nominacji Hołowni zależy od podpisu prezydenta, a proces jest wstrzymany z powodu trwającego sporu politycznego.

Szymon Hołownia jest coraz bliżej objęcia stanowiska ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej. Kandydatura byłego marszałka Sejmu została pozytywnie zaopiniowana przez Konwent Służby Zagranicznej. Choć do nominacji potrzebne są jeszcze kolejne decyzje, wiadomo już, gdzie polityk mógłby rozpocząć swoją dyplomatyczną misję.Polska ambasada przy Stolicy Apostolskiej mieści się w zabytkowym Palazzo Delfini, położonym w samym sercu Rzymu. XVI-wieczny pałac kryje eleganckie wnętrza, których na co dzień nie oglądają turyści. Na zdjęciach możemy zobaczyć, jak wygląda placówka, do której może trafić Hołownia.\

Zabytkowy pałac w centrum Rzymu. Tak wygląda polska ambasada

Siedziba ambasady znajduje się przy Via dei Delfini 16, w historycznej dzielnicy Sant'Angelo. Palazzo Delfini pochodzi z XVI wieku i wyróżnia się charakterystyczną architekturą włoskiego renesansu.Już samo wejście do budynku przyciąga uwagę. Masywny portal z kamiennym obramowaniem, wysokie drzwi i polska flaga przypominają o reprezentacyjnym charakterze tego miejsca.W środku uwagę zwracają dekoracyjne elementy wyposażenia. Na fotografiach widać duże lustro w ozdobnej, złoconej ramie, kominek, drewniany strop i klasyczne meble. Są także flagi Polski i Watykanu oraz kwiaty ustawione na stole z otwartą księgą wpisów.

Pałac ma niezwykłą historię. Mieszkał tu św. Ignacy Loyola

Historia tego miejsca sięga znacznie dalej niż działalność polskiej dyplomacji. Na terenie dzisiejszego Palazzo Delfini znajdował się dom, w którym w latach 1538–1541 mieszkał św. Ignacy Loyola wraz ze swoimi towarzyszami.Właśnie tutaj rozgrywały się wydarzenia związane z początkami Towarzystwa Jezusowego. Dziś o historycznym znaczeniu budynku przypomina tablica pamiątkowa.Polska ambasada przy Stolicy Apostolskiej funkcjonuje w Palazzo Delfini od 1997 roku. Wcześniej placówka mieściła się pod innym adresem w Rzymie.

Czy Szymon Hołownia zostanie ambasadorem w Watykanie?

Przyszłość dyplomatyczna Szymona Hołowni nie jest jeszcze przesądzona. Jak poinformowała „Rzeczpospolita”, Konwent Służby Zagranicznej wydał pozytywną opinię dotyczącą jego kandydatury.Poparcie dla polityka wyraził także szef MSZ Radosław Sikorski. Do objęcia stanowiska konieczna jest jednak nominacja prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa rozgrywa się w czasie trwającego sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim o obsadę polskich placówek dyplomatycznych.Jeśli Hołownia zostanie ambasadorem, jego nowym miejscem pracy może być właśnie historyczny Palazzo Delfini.

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